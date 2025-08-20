'भारत के लिए खेलना चाहता हूं...', एक ओवर में 6 छक्के ठोकने वाले बल्लेबाज ने भरी हुंकार, लगा रहा रनों का अंबार

आईपीएल एक ऐसा मंच है, जिसमें भारतीय क्रिकेट को कई अनमोल नगीने दिए हैं. जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे कई सुपरस्टार आईपीएल में ही अपनी चमक बिखेरने के बाद आज भारतीय क्रिकेट टीम का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं. आईपीएल 2025 में भी कई युवाओं ने अपने प्रदर्शन से ध्यान खींचा, जिसमें 24 साल के प्रियांश आर्य भी शामिल थे. अपने डेब्यू आईपीएल सीजन में पंजाब किंग्स के लिए ओपनिंग करते हुए इस विस्फोटक बल्लेबाज ने रनों का अंबार लगाया. धमाकेदार डेब्यू आईपीएल सीजन के बाद प्रियांश की नजरें अब भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम के लिए डेब्यू करने पर हैं.

डेब्यू आईपीएल सीजन में बल्ले से काटा गदर

पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2025 यादगार रहा, क्योंकि वे 14 साल बाद पहली बार फाइनल में पहुंचे. हालांकि, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली यह टीम अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने से चूक गई. इस फ्रेंचाइजी के स्टार खिलाड़ियों में से एक प्रियांश आर्य थे, जिन्होंने ओपनिंग करते हुए रनों का ढेर लगाया. उन्होंने अपने पहले ही सीजन में 179 के स्ट्राइक रेट से 475 रन बनाए, जिसमें एक तूफानी शतक भी शामिल था. इस प्रदर्शन के बाद प्रियांश निश्चित रूप से एक ऐसे खिलाड़ी बन गए, जो भविष्य में टीम इंडिया के नियमित सदस्य बनने के प्रबल दावेदार हैं. एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की घोषणा के ठीक एक दिन बाद इस युवा ने अपने बयान से साफ कर दिया कि वह भारत की जर्सी में भी रनों का अंबार लगाने के लिए बेताब हैं.

'भारत के लिए खेलना चाहता हूं'

प्रियांश आर्य फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में आउटर दिल्ली वॉरियर्स के लिए खेल रहे हैं. इस दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह अभी क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं और अपनी दिल्ली प्रीमियर लीग टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं. उन्होंने भविष्य में टीम इंडिया के लिए खेलने की इच्छा भी जाहिर की. प्रियांश ने कहा, 'मैं भारत के लिए खेलना चाहता हूं. यह सपना हमेशा से रहा है, लेकिन मैं अभी क्रिकेट पर भी फोकस कर रहा हूं और अपनी टीम (आउटर दिल्ली वॉरियर्स) के लिए अच्छा खेल रहा हूं. मैं उन युवाओं की भी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मुझसे मेरे दृष्टिकोण या एक क्रिकेटर के रूप में विकास के बारे में सवाल पूछते हैं.'

'हम अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं'

आउटर दिल्ली वॉरियर्स डीपीएल 2025 की अंक तालिका में सबसे नीचे है. उसने 7 मैचों में से सिर्फ 1 जीत हासिल की है. उनके सिर्फ तीन अंक हैं. प्रियांश आर्य को उम्मीद है कि वे इस सीजन का अंत शानदार तरीके से करेंगे. उन्होंने कहा, 'हमारे पास अभी कुछ मैच बाकी हैं और हम अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम शानदार प्रदर्शन के साथ जाएं और अपने सभी फैंस को गौरवान्वित करें. युवा खिलाड़ी भी इसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों के लिए चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के एक मंच के रूप में देख रहे हैं.'

एक ओवर में 6 छक्के ठोककर छाए थे प्रियांश

प्रियांश आर्य तब सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग के पहले सीजन में एक ओवर में 6 छक्के ठोकने का कारनामा किया था. इस सीजन उनका बल्ला जमकर बोला था, जिसके बाद आईपीएल 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी ने उन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखाई. पंजाब की टीम ने उन्हें 3.80 करोड़ रुपये देकर अपने साथ जोड़ा था.