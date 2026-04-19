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Hindi Newsक्रिकेटशतक से चूके प्रियांश आर्या तो प्रीति जिंटा का टूट गया दिल! 9 छक्के उड़ाने वाले रनबाज को दिया स्टैंडिंग ओवेशन

शतक से चूके प्रियांश आर्या तो प्रीति जिंटा का टूट गया दिल! 9 छक्के उड़ाने वाले 'रनबाज' को दिया स्टैंडिंग ओवेशन

Priyansh Arya Misses Hundred: पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में तूफानी पारी खेलकर महफिल लूट ली. बाएं हाथ के ओपनर ने 37 गेंदों पर 93 रनों की अद्भुत पारी खेली. ऐसा लगा कि वो आईपीएल 2026 के तीसरे शतकवीर बन जाएंगे, लेकिन 93 के स्कोर पर वो कैच आउट हो गए.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 19, 2026, 09:09 PM IST
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Priyansh Arya
Priyansh Arya

Priyansh Arya Misses Hundred: पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में तूफानी पारी खेलकर महफिल लूट ली. बाएं हाथ के ओपनर ने 37 गेंदों पर 93 रनों की अद्भुत पारी खेली. ऐसा लगा कि वो आईपीएल 2026 के तीसरे शतकवीर बन जाएंगे, लेकिन 93 के स्कोर पर वो कैच आउट हो गए. प्रियांश आर्या के आउट होते ही कैमरे का फोकस पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा पर गया, जो काफी उदास दिखीं. हालांकि, उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाला और 251.35 की स्ट्राइक रेट से 9 छक्के उड़ाने वाले 'रनबाज' को स्टैंडिंग ओवेशन दिया.

न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मोहम्मद शमी ने पहले ओवर में ही प्रभसिमरन सिंह को आउट कर पंजाब किंग्स को तगड़ा झटका दिया. हालांकि, उसके बाद प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली की जोड़ी ने तबाही मचा दी. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 80 गेंदों पर 182 रनों की तूफानी पार्टनरशिप कर सनसनी मचा दी.

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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