ऐसी तबाही देखी नहीं कभी... पहली बार 20 गेंद से ज्यादा खेले प्रियांश, एक झटके में वैभव सूर्यवंशी को दिया पछाड़

Best Batting Strike Rate in IPL 2026: प्रियांश आर्या ने आईपीएल 2026 में अभी तक 5 पारियां खेली है, लेकिन 4 इनिंग में उन्होंने 20 या इससे कम गेंदों का सामना किया. लखनऊ के खिलाफ मैच में उन्होंने पहली बार 20 से अधिक गेंदों का सामना किया और 93 रनों की तूफानी पारी खेलकर इस सीजन के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं.
Trending Photos
Best Batting Strike Rate in IPL 2026: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी बल्ले से कोहराम मचा रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा बल्लेबाज है जो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी से भी ज्यादा खतरनाक है तो आप यकीन करेंगे? आपको यकीन दिलाने के लिए हम आंकड़े के साथ आए हैं. जी हां, पंजाब किंग्स के युवा ओपनर प्रियांश आर्या ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में 37 गेंदों पर 93 रनों की तूफानी पारी खेली. हैरान करने वाली बात ये है कि आईपीएल 2026 में पहली बार प्रियांश से 20 से अधिक गेंदों का सामना किया. इससे पहले उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ महज 11 गेंदों पर 39 रन बनाकर सनसनी मचाई थी.
प्रियांश आर्या ने आईपीएल 2026 में अभी तक 5 पारियां खेली है, लेकिन 4 इनिंग में उन्होंने 20 या इससे कम गेंदों का सामना किया. लखनऊ के खिलाफ मैच में उन्होंने पहली बार 20 से अधिक गेंदों का सामना किया और 93 रनों की तूफानी पारी खेलकर इस सीजन के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं.
प्रियांश आर्या आईपीएल 2026 में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं. ये सूची उन खिलाड़ियों की है, जिन्होंने इस सीजन कम से कम 200 रन बनाए हैं. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक 236.54 की स्ट्राइक रेट से 246 रन बनाए हैं. वहीं, प्रियांश ने 248.24 की स्ट्राइक रेट से तबाही मचाते हुए 5 पारियों में 211 रन बना दिए हैं.
प्रियांश आर्या (पंजाब किंग्स) - 248.24
वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स) - 236.54
अभिषेक शर्मा (सनराइजर्स हैदराबाद) - 229.27
रजत पाटीदार (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 212.96
टिम डेविड (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 203.53
— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 19, 2026
पहला मैच- गुजरात टाइटंस के खिलाफ 8 गेंदों पर 7 रन
दूसरा मैच- चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 11 गेंदों पर 39 रन
तीसरा मैच- कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बैटिंग करने का मौका नहीं मिला
चौथा मैच- सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 20 गेंदों पर 57 रन
पांचवां मैच- मुंबई इंडियंस के खिलाफ 9 गेंदों पर 15 रन
छठा मैच- लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 37 गेंदों पर 93 रन
24 साल के प्रियांश आर्या ने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स की तरफ से डेब्यू किया था. उन्हें पंजाब ने 3.80 करोड़ रुपये में खरीदा था. प्रियांश ने अभी तक आईपीएल में 22 मुकाबले खेले हैं. बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने 196.00 की स्ट्राइक रेट से 686 रन बनाए हैं, जिसमें 4 अर्धशतक और एक शतक शामिल है.
यह भी पढ़ें: शतक से चूके प्रियांश आर्या तो प्रीति जिंटा का टूट गया दिल! 9 छक्के उड़ाने वाले 'रनबाज' को दिया स्टैंडिंग ओवेशन