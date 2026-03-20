IPL के बाद अब PSL से भी कट सकता है Mustafizur Rahman का पत्ता, जानिए क्यों अपने 6 खिलाड़ियों को भेजने से डर रहा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?

PSL 2026 Bangladesh players: 26 मार्च 2026 से पाकिस्तान सुपर लीग के नए सीजन यानी PSL 2026 का आगाज होने जा रहा है. इस सीजन में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं. अफगान और पाक के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अब अंतिम फैसले की गेंद सरकार के पाले में डाल दी है. PSL 2026 के लिए मुस्तफिजुर रहमान और शोरीफुल इस्लाम समेत 6 खिलाड़ियों को NOC मिल चुकी है, लेकिन वे तभी पाकिस्तान की उड़ान भर पाएंगे, जब सरकार से हरी झंडी मिलेगी.

दरअसल, कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 6 खिलाड़ियों को नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी कर दिया गया था, ताकि वे PSL का हिस्सा बन सकें. इनमें मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हुसैन एमोन (लाहौर कलंदर्स), शोरीफुल इस्लाम, नाहिद राणा, तंजिद हसन तमीम (पेशावर जाल्मी) और रिशाद हुसैन (पेशावर जाल्मी) शामिल हैं. ये सभी खिलाड़ी 26 मार्च से शुरू होने वाली लीग में खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन अब बोर्ड ने फैसला लिया है कि खिलाड़ियों को सरकार की सलाह के बाद ही पाकिस्तान रवाना किया जाएगा.

आखिर क्यों डर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड?

इस पूरे मामले में BCB के क्रिकेट ऑपरेशंस चेयरमैन नजमुल आबेदीन ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि "हम अपने खिलाड़ियों को PSL के लिए भेजने से पहले सरकार से अनुमति लेंगे. सामान्य परिस्थितियों में इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन मौजूदा हालात सामान्य नहीं हैं और खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर जोखिम है. इसलिए हम सरकार से इस पर चर्चा करेंगे. हम सरकार से जानना चाहेंगे कि वहां जाना सुरक्षित है या नहीं. उसी के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. हमारे लिए वहां की स्थिति को पूरी तरह समझना संभव नहीं है." नजमुल आबेदीन ने यह भी साफ किया कि खतरे का स्तर तय करना बोर्ड के लिए संभव नहीं है, यह जानकारी सरकार ही दे सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश को घर में खेलनी है वनडे सीरीज

अब अगर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को सरकार से मंजूरी मिल जाती है, तो PSL खेलने जाने वाले खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज के तैयारी शिविर (प्रेप कैंप) को मिस कर सकते हैं. न्यूजीलैंड की टीम 13 अप्रैल को ढाका पहुंचेगी, जहां दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे. बांग्लादेश टीम अभी अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन की दौड़ में बनी हुई है. इसलिए घर में होने वाली यह सीरीज उसके लिए तैयारियों के लिहाज से बड़ा मौका है.

मुस्तफिजुर रहमान का क्या होगा?

बांग्लादेश के स्टार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 26 मार्च से 12 अप्रैल और फिर 24 अप्रैल से 3 मई तक NOC दिया गया है. ये वही खिलाड़ी हैं, जो IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेलने वाले थे, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण संबंधों के चलते फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया था. BCCI के निर्देश के बाद KKR ने यह फैसला लिया था. इसके बाद उन्हें PSL की लाहौर कलंदर्स ने 6.44 करोड़ PKR में अपने साथ जोड़ा, लेकिन उन्हें अब तक सरकार से जाने की अनुमति नहीं मिली है. ऐसे में माना जा रहा है कि IPL के बाद उनका पत्ता PSL से भी कट सकता है. हालांकि इस मसले को लेकर बांग्लादेश सरकार का रुख सामने आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी.

ये भी पढ़ें: Kolkata Knight Riders को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी....फिट हुआ 18 करोड़ का खूंखार बॉलर, IPL 2026 में मचेगी तबाही