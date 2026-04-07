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Hindi Newsक्रिकेटसाहिबजादा फरहान ने की शर्मनाक हरकत, महान क्रिकेटर को लाइव मैच में किया बेइज्जत! लोगों को आई बाबर आजम की याद

साहिबजादा फरहान ने की शर्मनाक हरकत, महान क्रिकेटर को लाइव मैच में किया बेइज्जत! लोगों को आई बाबर आजम की याद

Steve Smith vs Sahibzada Farhan: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान के बीच सिंगल को लेकर घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. अब सवाल उठता है कि क्या फरहान ने बाबर आजम का बदला लिया?

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 07, 2026, 01:14 PM IST
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Photo Credit: Social Media
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Steve Smith vs Sahibzada Farhan: ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के लिए पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2026 अब तक बहुत अच्छा रहा है. उनकी मदद से मुल्तान सुल्तांस पांच मैचों के बाद अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है. हालांकि, स्मिथ और उनके सलामी जोड़ीदार साहिबजादा फरहान के बीच हुई एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. मुल्तान सुल्तांस और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच मैच के दौरान फरहान ने ओवर की आखिरी गेंद पर स्मिथ को सिंगल लेने से मना कर दिया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रन लेने के लिए तैयार थे.

यह घटना पिछले रविवार को हुई थी. स्मिथ ने मुल्तान सुल्तांस को शानदार शुरुआत दिलाई थी और वह तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर चौथे ओवर में भी स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे. हालांकि, फरहान ने उन्हें रन देने से मना कर दिया. इस इनकार से स्मिथ थोड़े निराश दिखाई दिए, जिसने प्रशंसकों को बिग बैश लीग (बिग बैश लीग) की एक पुरानी याद दिला दी.

फैंस को बाबर आजम वाली घटना याद आई

सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस घटना की तुलना बीबीएल में स्टीव स्मिथ और पाकिस्तानी स्टार बाबर आजम के बीच हुई घटना से की. जनवरी 2026 में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते समय स्मिथ ने 'पावर सर्ज' चरण के दौरान बाबर को सिंगल देने से इनकार कर दिया था. इसके तुरंत बाद बाबर आउट हो गए थे और वह काफी निराश नजर आए थे. अब फैंस फरहान के इस कदम को उसी का जवाब मान रहे हैं.

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क्या साहिबजादा फरहान ने वाकई बदला लिया?

इंटरनेट पर कई फैंस ने इसे 'बदला' करार दिया है. कुछ यूजर्स का कहना है कि साहिबजादा ने बीबीएल में बाबर का अपमान करने के लिए स्टीव स्मिथ से बदला लिया है. फैंस के अनुसार, फरहान द्वारा जानबूझकर स्मिथ को सिंगल न देना सिर्फ एक रन की बात नहीं थी, बल्कि यह एक बदला था. मुल्तान सुल्तांस के दबदबे वाले इस मैच में इस पल ने एक ऐसी कहानी रच दी जिसे प्रशंसक शायद ही भूल पाएंगे.

 

 

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किसने दिलाई जीत?

अगर मैच के प्रदर्शन की बात करें तो स्मिथ ने 35 गेंदों में 53 रनों की पारी खेलकर मुल्तान सुल्तांस को क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जीत दिलाई. उनकी मदद से टीम ने 167 रनों का लक्ष्य दो ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया. इसके ठीक एक दिन बाद साहिबजादा फरहान ने भी 38 गेंदों में 68 रनों की तूफानी पारी खेली, जिससे मुल्तान ने रावलपिंडी के खिलाफ 183 रनों का लक्ष्य महज 16.2 ओवरों में ही पूरा कर लिया.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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