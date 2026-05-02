PSL 2026 में गजब हो गया...इस गेंदबाज ने आखिरी ओवर में नहीं बनने दिए 6 रन...टीम को फाइनल में दिलाई यादगार एंट्री

PSL 2026 Eliminator 2 Last Over Thriller: इन दिनों भारत में आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन में अब तक 43 मैच पूरे हो चुके हैं. 1 मई की शाम जब आईपीएल के 43वें मुकाबले में दिल्ली और राजस्थान की टीमें आमने-सामने थीं, तब पाकिस्तान में चल रहे PSL 2026 के दूसरे एलिमिनेटर में गजब हो गया. एक गेंदबाज ने आखिरी ओवर में 6 रन डिफेंड कर दिए और टीम को फाइनल में यादगार एंट्री दिलाई.

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 के दूसरे एलिमिनेटर मुकाबले में क्रिकेट फैंस को रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच देखने को मिला. हैदराबाद किंग्समेन ने सांसें रोक देने वाले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रनों से हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया है. ये टीम डेब्यू सीजन में ही फाइनल में एंट्री कर गई है. टीम की रोमांचक और यादगार जीत के हीरो रहे 22 साल के युवा तेज गेंदबाज हुनैन शाह, जिन्होंने आखिरी ओवर में हारी हुई बाजी पलट दी.

मैच में क्या-क्या हुआ?

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद किंग्समेन ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 186 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था. उस्मान खान ने नाबाद 61 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. इस्लामाबाद के लिए इमाद वसीम सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 विकेट झटके. अब बारी थी चेज की.

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187 रनों के टारगेट का पीछा करते उतरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मार्क चैपमैन (43 रन), हैदर अली (31 रन) और क्रिस ग्रीन (21 रन) की पारियों के बावजूद जीत की दहलीज पर आकर ठहर गई. मुकाबले का असली ड्रामा आखिरी ओवर में शुरू हुआ, जब इस्लामाबाद को जीत के लिए मात्र 6 रनों की जरूरत थी.

आखिरी ओवर में हुनैन ने किया करिश्मा

क्रीज पर फहीम अशरफ 9 गेंद पर 19 और क्रिस ग्रीन 6 गेंद पर 20 रन बनाकर खेल रहे थे. टी20 फॉर्मेट के आखिरी ओवर में 6 रन डिफेंड करना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता. क्रीज पर सेट बल्लेबाजों को देखकर हैदराबाद की हार तय लग रही थी, लेकिन हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में जो किया, उससे हर कोई हैरान रह गया.

आखिरी ओवर का रोमांच

पहली गेंद: हुनैन ने डॉट बॉल के साथ दबाव बनाया.

दूसरी गेंद: इस पर एक रन आया.

तीसरी गेंद: हुनैन ने इसे डॉट कर दिया.

चौथी गेंद: फहीम अशरफ को कैच आउट कराया.

पांचवीं गेंद: इमाद वसीम ने एक रन लिया.

छठी गेंद: आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रन चाहिए थे, लेकिन क्रिस ग्रीन लेग बाई का एक रन ही भाग पाए. इस तरह 2 रनों से हैदराबाद ने जीत हासिल की.

जीत के हीरो बने हुनैन

हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन देकर हारी हुई बाजी पलट दी. अपनी घातक गेंदबाजी से टीम को फाइनल में पहुंचाने वाले हुनैन शाह को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. उन्होंने न सिर्फ मैच में कुल 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, बल्कि दबाव की स्थिति में जिस तरह से आखिरी ओवर में 5 यॉर्कर डालीं, उसने उनकी परिपक्वता को साबित कर दिया. अब फाइनल में हैदराबाद किंग्समेन का मुकाबला खिताब के लिए होगा.

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