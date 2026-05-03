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Hindi Newsक्रिकेटPSL 2026 Final: इतिहास रचने की दहलीज पर बाबर आजम...खिताबी जंग में 1 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास, बनेंगे नंबर वन

PSL 2026 Final: इतिहास रचने की दहलीज पर बाबर आजम...खिताबी जंग में 1 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास, बनेंगे नंबर वन

PSL 2026 Final Babar Azam: पीएसएल 2026 में 3 मई 2026 यानी आज खिताबी जंग होनी है. फाइनल में इस सीजन के टॉप रन स्कोरर बाबर आजम इतिहास रच सकते हैं. एक रन बनाते ही वह एक खास मामले में नंबर 1 बन जाएंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 03, 2026, 12:15 PM IST
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PSL 2026 Final: इतिहास रचने की दहलीज पर बाबर आजम...खिताबी जंग में 1 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास, बनेंगे नंबर वन

PSL 2026 Final Babar Azam: इन दिनों पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम तगड़े फॉर्म में हैं. उन्होंने पीएसएल 2026 में गर्दा उड़ा रखा है. पूरे सीजन कमाल की बल्लेबाजी करने वाले बाबर 3 मई यानी आज होने वाली खिताबी जंग में गर्दा उड़ा सकते हैं. बाबर के पास नंबर 1 बनने का मौका है. 1 रन बनाते ही वह इतिहास रच देंगे. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होने वाले फाइनल में पेशावर जाल्मी बनाम हैदराबाद किंग्समेन के बीच जंग है. इस मैच में बाबर पर हर किसी की नजर रहने वाली है.

अब सवाल है कि बाबर आजम कौन सा इतिहास रचने वाले हैं? उनके लिए यह मैच ऐतिहासिक कैसे रहने वाला है? ऐसा इसलिए, क्योंकि बाबर 1 रन बनाकर PSL के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. इस मामले में वह फखर ज़मान का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच देंगे. फखर ने PSL 2022 में लाहौर कलंदर्स से खेलते हुए 13 पारियों में 588 रन बनाए थे.

फखर ज़मान का रिकॉर्ड तोड़ देंगे बाबर आजम

पेशावर जाल्मी के लिए रन मशीन बाबर आजम ने PSL 2026 में 84 की औसत से 10 पारियों में 588 रन बनाकर फखर ज़मान की बराबरी कर ली है. 1 रन बनाते ही वह इतिहास रच देंगे.

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पीएसएल 2026 में बाबर आजम ने क्या किया?

बाबर आजम इस सीजन में अब तक 10 मैच खेलकर 588 रन बना चुके हैं. उन्होंने इस सीजन 2 शतक और 3 फिफ्टी जमाई हैं. बाबर ने 84.00 की औसत और 146.26 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. बाबर इस सीजन अलग ही रंग में दिखे हैं. बाबर ने अपनी कप्तानी में पेशावर जाल्मी को PSL 2026 के फाइनल तक पहुंचाया है. यह 5वीं बार है जब यह टीम PSL का फाइनल खेलेगी.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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