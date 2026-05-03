PSL 2026 Final Live Streaming: बाबर आजम के सामने फाइनल में नई टीम, कहां देख पाएंगे मैच? टाइमिंग और वेन्यू की पूरी जानकारी

PSL 2026 Final Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (PSL 11) अपने रोमांचक चरम पर पहुंच चुका है. कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी जैसे शहरों में हफ्तों चले कड़े मुकाबलों के बाद अब यह टूर्नामेंट अपने समापन के लिए तैयार है. टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला लाहौर के ऐतिहासिक गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है.

इस चैंपियनशिप मैच में दो सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाली टीमें आमने-सामने होंगी. बाबर आजम की कप्तानी वाली पेशावर जाल्मी ने अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए और क्वालिफायर जीतकर फाइनल में जगह बनाई है. उनके सामने मार्नस लाबुशेन की अगुवाई वाली हैदराबाद किंग्समेन होगी. उसने अपने डेब्यू सीजन में ही शुरुआती हार के बाद शानदार वापसी करते हुए एलिमिनेटर्स के जरिए फाइनल का टिकट कटाया है.

कितने बजे शुरू होगा मैच?

PSL 2026 का हाई-स्टेक फाइनल मुकाबला रविवार (3 मई) को खेला जाएगा. यह मैच स्थानीय समयानुसार रात 8:00 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे) शुरू होगा. बाबर पर इस मैच में सबकी नजरें होंगी. वह उन्होंने 10 मैचों में 588 रन बनाए हैं. बाबर ने 84 की औसत से रन बनाए हैं. बाबर ने दो शतक लगाए हैं.

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लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

प्रशंसक अपनी लोकेशन के आधार पर विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. पाकिस्तान में इसका सीधा प्रसारण A Sports, PTV Sports और Ten Sports पर होगा, जबकि डिजिटल दर्शकों के लिए Tapmad और Tamasha ऐप उपलब्ध हैं.

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भारत में कहां होगा प्रसारण?

भारत में इस सीजन का कोई आधिकारिक प्रसारण नहीं है, लेकिन प्रशंसक PSL के आधिकारिक चैनलों पर हाईलाइट्स और विभिन्न स्पोर्ट्स ऐप्स पर लाइव स्कोर देख सकते हैं. यूके में Sky Sports और उत्तरी अमेरिका में Willow TV पर इसका सीधा प्रसारण होगा.