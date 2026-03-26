PSL 2026 Live Streaming: दुनिया भर में ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे फैंस, भारत में प्रसारण होगा या नहीं?

PSL 2026 Live Streaming: पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन का आज से आगाज होने जा रहा है. ऐसा पहली दफा है कि जब इस लीग में 8 टीमें इस लीग में एक ट्रॉफी के लिए उतरेंगी. इससे पहले तक 6 टीमों के बीच खिताबी जंग होती थी. आइए जानते हैं कि 11वें सीजन के सभी मुकाबले दुनिया भर में कहां-कहां लाइव टेलीकास्ट रहोंगे.
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PSL 2026 Live Streaming: अगले 2 महीने क्रिकेट फैंस के लिए खास रहने वाले हैं, क्योंकि भारत में 28 मार्च से आईपीएल 2026 का आगाज होने वाला है, जबकि पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL के 11वें सीजन का आगाज होने जा रहा है. दोनों लीग एक ही वक्त पर शुरू हो रही हैं. PSL का यह 11वां जबकि IPL का 19वां सीजन है. यहां हम आपके लिए पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल लेकर आए हैं. पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले भले ही भारत में प्रसारित नहीं होंगे, लेकिन बाकी देशों में इसका लाइव टेलीकास्ट देखा जा सकता है.
भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों के चलते भारत में PSL के 11वें सीजन का लाइव प्रसारण नहीं होगा. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वैश्विक स्तर पर कई बड़े ब्रॉडकास्टर्स के साथ हाथ मिलाया है. ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक के फैंस इस टी20 लीग का लुत्फ उठा पाएंगे. खास बात ये है कि इस सीजन ESPN जैसे ग्लोबल स्पोर्ट्स नेटवर्क ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए PSL के साथ साझेदारी की है, इससे लीग की पहुंच और भी ज्यादा बढ़ेगी.
पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन का ओपनिंग मुकाबला 26 मार्च को मौजूदा चैंपियन लाहौर कलंदर्स और नई टीम हैदराबाद किंग्समेन के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले 6 टीमें हिस्सा लेती थीं, लेकिन 11वें सीजन में कुल 8 टीमें मैदान पर उतरेंगी. जिन 2 नई टीमों की एंट्री हुई हैं, उनमें पहला नाम हैदराबाद किंग्समेन और दूसरा नाम रावलपिंडीज का है. PSL का 11वां सीजन 26 मार्च से 10 मई तक चलेगा. इस सीजन में कुल 44 मुकाबले खेले जाएंगे.
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