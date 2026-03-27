PSL 2026: मजाक बन गया ओपनिंग मुकाबला...सफेद गेंद अचानक हो गई 'गुलाबी'...दुनिया भर में हुई पाकिस्तान क्रिकेट की फजीहत

Pink Ball in PSL 2026 Opener: क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर मजाक बन गया है. पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन के ओपनिंग मुकाबले में जब सफेद गेंद अचानक पिंक दिखने लगी, तो हर कोई हैरान रह गया. अंपायर्स ने तुरंत गेंद को बदल दिया. इस अजीबोगरीब नजारे ने हर किसी को हैरान कर दिया.
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Pink Ball in PSL 2026 Opener: 28 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल 2026 से 2 दिन पहले पाकिस्तान में पीएसएल के 11वें सीजन का आगाज हुआ. ओपनिंग मुकाबले में कुछ ऐसा नजारा दिखा, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट की बेइज्जती करवा दी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा भी नहीं था कि पहले ही मैच में उसकी भद्द पिट जाएगी. 26 मार्च को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में टूर्नामेंट का पहला मैच शुरू तो हुआ, लेकिन मुकाबले से ज्यादा चर्चा रंग बदलने वाली गेंद की हुई. सफेद गेंद दूसरे ओवर में ही गुलाबी हो गई. सुनने में यह थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा ही हुआ.
क्रिकेट में इससे पहले आपने गेंदों को सफेद से गंदा होते या लाल गेंद को पुराना होते देखा होगा, लेकिन PSL 2026 में सफेद गेंद देखते ही देखते गुलाबी हो गई, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया. इस अजीबोगरीब घटना ने न केवल मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों और अंपायरों को हैरान कर दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट की जमकर बेइज्जती भी करवा दी. अब सवाल ये है कि आखिर गेंद का रंग कैसे बदल गया?
गेंद का कलर क्यों बदला? इसे लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह सब हैदराबाद किंग्समैन की जर्सी की वजह से हुआ है. मुकाबले के दौरान हैदराबाद के गेंदबाज ने गेंद को चमकाने के लिए उसे अपनी जर्सी पर खूब रगड़ा, जिससे जर्सी ने अपना रंग छोड़ दिया. जर्सी के कलर की घटिया क्वालिटी के चलते सफेद गेंद मिनटों में गुलाबी हो गई. सोशल मीडिया पर गुलाबी गेंद की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
इस कांड के चलते यूजर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्रोल कर दिया. कई यूजर्स का कहना है कि PCB ने नई टीम को इतनी घटिया क्वालिटी की जर्सी दी है, जिसने मैच के दौरान ही रंग छोड़ दिया. जैसे ही गेंद पिंक हुई, अंपायर्स ने उसे बदल दिया. मैच के बाद हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लाबुशेन ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि 'दूसरे ओवर के बाद मैंने अंपायरों से कहा, 'यह क्या हो रहा है? गेंद लाल हो गई है, यह शायद कपड़ों या किसी ऐसी ही चीज की वजह से हुई होगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है.'
(@Cinee_Worldd) March 26, 2026
अगर ओपनिंग मुकाबले की बात करें तो लाहौर कलंदर्स ने 20 ओवर में 199 रन बनाए थे. ओपनर फखर जमां ने 39 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली, जबकि उनके साथी मोहम्मद नईम ने 19 गेंदों में 30 रन बनाए. फिर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आए विकेटकीपर हसीबुल्लाह खान ने 28 गेंदों में 40 रन बनाए. आखिर के ओवरों में सिकंदर रजा ने 10 गेंदों में 24 रन बनाए और शाहीन अफरीदी ने 2 गेंदों पर 2 छक्के मारकर टीम को 199 रन तक पहुंचाया.
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हैदराबाद किंग्समैन के लिए राइली मेरिडिथ और हसन खान ने 2-2 विकेट लिए. 200 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी लाहौर कलंदर्स की टीम 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 130 रन ही बना सकी और 69 रनों से मैच हार गई. हैदराबाद की जीत के हीरो फखर जमां रहे, जिन्होंने सीजन के पहले ही मुकाबले में अर्धशतक ठोका.
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