PSL Prize Money: पाकिस्तानी लीग के चैंपियन को कितनी रकम मिलेगी? इतने तो दिल्ली कैपिटल्स ने पथुम निसांका पर लूटा दिया

PSL 2026 Prize Money: लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में Peshawar Zalmi और Hyderabad Kingsmen में से किसी एक टीम पर पैसों की बरसात होने वाली है. हालांकि, हारने वाली टीम भी खाली हाथ नहीं जाएगी. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की इनामी राशि कितनी है.
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PSL 2026 Prize Money: IPL 2026 के बीच फैंस की नजर पाकिस्तानी टी20 लीग PSL पर भी टिकी है. रविवार, 03 मई (आज) को पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पेशावर जाल्मी का सामना पहली बार टूर्नामेंट में भाग ले रही हैदराबाद किंग्समैन से होगा. पेशावर के कप्तान बाबर आजम इस सीजन शानदार फॉर्म में हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी मार्नस लबुशेन ने तो बल्ले से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं, लेकिन उनकी कप्तानी में हैदराबाद किंग्समैन ने पहले ही सीजन में फाइनल तक का सफर तय कर लिया है. फाइनल की महाजंग से पहले फैंस ये भी जानने को बेताब हैं कि PSL 2026 में चैंपियन बनने वाली टीम पर कितने पैसों की बरसात होगी, वहीं रनर-अप को इनाम में क्या मिलेगा? आइए जानते हैं कि PSL 2026 की इनामी राशि कितनी है.
लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पेशावर जाल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में से किसी एक टीम पर पैसों की बरसात होने वाली है. हालांकि, हारने वाली टीम भी खाली हाथ नहीं जाएगी. विजेता फ्रेंचाइजी को 500,000 अमेरिकी डॉलर (यानी 4.74 करोड़ रुपये) मिलेंगे, जबकि उपविजेता को 300,000 अमेरिकी डॉलर (2.84 करोड़ रुपये मिलेंगे. इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विकास कार्यक्रम वाली टीम के लिए अतिरिक्त 200,000 अमेरिकी डॉलर निर्धारित किए गए हैं.
बता दें कि आईपीएल 2025 में विजेता टीम को 25 करोड़ रुपये और उपविजेता टीम को 13 करोड़ रुपये मिले थे. यही नहीं, PSL 2026 में चैंपियन टीम को 4.74 करोड़ रुपये मिलेंगे. आईपीएल और पीएसएल में कितना अंतर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि IPL 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने श्रीलंकाई खिलाड़ी पथुम निसांका पर 4 करोड़ रुपये खर्च किए थे. वहीं, पाकिस्तानी लीग में खिताब जीतने वाली टीम को 4.74 करोड़ रुपये मिलेंगे. हिसाब सिंपल और साफ है... इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग में जमीन-आसमान का अंतर है.
पेशावर जाल्मी टीम: मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), बाबर आजम (कप्तान), कुसल मेंडिस, माइकल ब्रेसवेल, अब्दुल समद, आरोन हार्डी, इफ्तिखार अहमद, फरहान यूसुफ, खुर्रम शहजाद, सुफियान मुकीम, मोहम्मद बासित, खालिद उस्मान, जेम्स विंस, तंजीद हसन तमीम, शाहनवाज दहानी, ब्रायन बेनेट, आमेर जमाल, नाहिद राणा, मिर्जा ताहिर बेग, अली रजा, अब्दुल सुभान, काशिफ अली
हैदराबाद किंग्समैन टीम: माज़ सदाकत, मार्नस लाबुशेन (कप्तान), सईम अयूब, ग्लेन मैक्सवेल, उस्मान खान (विकेटकीपर), कुसल परेरा, हसन खान, इरफान खान, हुनैन शाह, मोहम्मद अली, आकिफ जावेद, शरजील खान, रिले मेरेडिथ, महीश थीक्षाना, हम्माद आजम, सैयद साद अली, शायान जहांगीर, रिजवान महमूद, तय्यब आरिफ, अहमद हुसैन, आसिफ महमूद