PSL 2026: शाहीन अफरीदी ने कर दिया 'गुनाह', होटल रूम में किया ऐसा काम, पाकिस्तान सुपर लीग में मचा हाहाकार

Pakistan Super League: पाकिस्तान क्रिकेट और विवादों का पुराना रिश्ता रहा है. पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के मौजूदा सीजन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. एक विवाद ने सबको हैरान कर दिया है. तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा के ऊपर सुरक्षा नियमों को तोड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों के ठहरने वाले होटल के उस फ्लोर पर चार लोगों को प्रवेश करने दिया, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन आगंतुकों में से किसी के पास भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लीगों में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए सख्त बायो-बबल या सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिहाज से इसे एक बड़ा उल्लंघन माना जा रहा है. इस घटना के सामने आते ही पंजाब पुलिस ने बिना समय गंवाए पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर को एक पत्र लिखा और इस मामले पर जवाब मांगा. इस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शाहीन और रजा ने सुरक्षा "निर्देशों की अनदेखी" की और शनिवार रात व्यक्तिगत रूप से मेहमानों को खिलाड़ी के होटल के कमरे तक ले गए.

जानबूझकर तोड़े गए नियम

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बताया गया है कि ये मेहमान लगभग तीन घंटे तक वहां रुके रहे. जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच पीएसएल में खिलाड़ियों की सुरक्षा और प्रोटोकॉल की गंभीरता को लेकर नई बहस छिड़ गई है. जांच में यह भी सामने आया है कि नियमों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया. टीम के लायजन ऑफिसर ने पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सुरक्षा और भ्रष्टाचार विरोधी प्रबंधक से संपर्क किया था. उन्होंने पूछा था कि क्या सिकंदर रजा के चार परिचित उनके कमरे में आ सकते हैं, लेकिन इस अनुरोध को तुरंत खारिज कर दिया गया. इसके बाद टीम के मालिक समीन राणा ने खुद लीग सीईओ से अनुमति लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी वही जवाब मिला.

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मेहमान होटल के कमरे तक कैसे पहुंचे?

अधिकारियों के स्तर पर दो बार अनुरोध ठुकराए जाने के बावजूद खिलाड़ियों ने खुद ही इन नियमों को तोड़ने का फैसला किया. पुलिस के पत्र के अनुसार, मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और विरोध भी किया. हालांकि, शाहीन और रजा अपनी जिद पर अड़े रहे. दोनों ने मेहमानों को होटल के अंदर एस्कॉर्ट किया. अधिकारियों के लिए यह महज एक छोटी सी चूक नहीं है, बल्कि उन सभी प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन है जो लीग से जुड़े खिलाड़ियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं.

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पीएसएल की साख को खतरा है?

पुलिस ने अब इस पूरे मामले की गहन समीक्षा की मांग की है और जोर दिया है कि पीएसएल प्रबंधन को इन खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और विदेशी खिलाड़ियों की वापसी के बाद पीएसएल ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के जरिए दुनिया भर में एक मजबूत साख बनाई है. होटल में सीमित प्रवेश और कड़ा नियंत्रण इसी साख का हिस्सा रहे हैं. ऐसे में सितारों द्वारा नियमों का उल्लंघन भविष्य के विदेशी दौरों और खिलाड़ियों की सुरक्षा धारणा को प्रभावित कर सकता है.