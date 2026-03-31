तूफान में उड़े कवर्स और जमीन पर गिरे कर्मचारी, लाहौर में कुदरत का कहर, PSL में ये क्या हो गया?

Islamabad United vs Peshawar Zalmi: पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2026 के सातवें मुकाबले से पहले लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में कुदरत का कहर देखने को मिला. मंगलवार को इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जाल्मी के बीच होने वाले मैच से ठीक पहले भारी बारिश और तेज हवाओं ने खेल में बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया. मौसम इतना प्रतिकूल था कि टॉस को अपने निर्धारित समय से टालना पड़ा. बाद में यह मैच रद्द हो गया.

स्टेडियम में स्थिति तब भयावह हो गई जब हवा के शक्तिशाली झोंकों के कारण ग्राउंड स्टाफ के लिए पिच के कवर्स को संभालना लगभग असंभव हो गया. मैदान पर जो दृश्य दिखे, वे किसी फिल्म के सीन जैसे थे. कवर्स को सुरक्षित करने की कोशिश में कई कर्मचारी हवा के साथ लगभग उड़ने ही वाले थे. हवा का दबाव इतना अधिक था कि कुछ कर्मचारियों ने अपना संतुलन खो दिया और कवर्स के साथ घिसटते हुए जमीन पर गिर पड़े.

सोशल मीडिया पर वायरल संघर्ष

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मूसलाधार बारिश के बीच ग्राउंड स्टाफ कवर्स को पकड़ने के लिए जी-जान लगा रहा है, लेकिन हवा बार-बार उन्हें ऊपर की ओर खींच रही है. एक पल में दो कर्मचारी कवर्स को उड़ने से बचाने की कोशिश में मैदान पर लुढ़कते हुए नजर आए. यह वीडियो खेल के प्रति उनके समर्पण और उस समय की खतरनाक परिस्थितियों को बखूबी बयां कर रहा है.

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Heavy rain hits Gaddafi Stadium before Peshawar Zalmi vs Islamabad United #PSL2026 #IUvPZpic.twitter.com/Q0CqPLdNZI — Khan (@ccricket713) March 31, 2026

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गीली आउटफील्ड के कारण मैच रद्द

लगातार हो रही बारिश ने पूरे आउटफील्ड को पानी से सराबोर कर दिया है. परिस्थितियां खेल के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थीं. अंपायरों ने मैच को रद्द करने का ऐलान कर दिया. इस तरह बाबर आजम की टीम पेशावर जाल्मी अब 2 मैचों में 3 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है. वहीं, शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैचों में 1 अंक के साथ छठे नंबर पर है.

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दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

इस्लामाबाद यूनाइटेड: शादाब खान (कप्तान), सलमान इरशाद, एंड्रीज़ गूस, डेवोन कॉनवे, फहीम अशरफ, मेहरान मुमताज, मार्क चैपमैन, निसार अहमद, मीर हमजा सज्जाद, समीन गुल, समीर मिन्हास, इमाद वसीम, रिचर्ड ग्लीसन, हैदर अली, मोहम्मद हसनैन, दीपेंद्र सिंह ऐरी, मोहम्मद फाइक, मोहसिन रियाज, क्रिस ग्रीन और मोहम्मद सलमान मिर्जा.

पेशावर जाल्मी: बाबर आजम (कप्तान), सुफियान मुकीम, अब्दुल समद, अली रजा, आरोन हार्डी, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद हारिस, खालिद उस्मान, अब्दुल सुभान, तंजीद हसन, माइकल ब्रेसवेल, कुसल मेंडिस, इफ्तिखार अहमद, नाहिद राणा, काशिफ अली, शाहनवाज दहानी, फरहान यूसुफ, ब्रायन बेनेट, मोहम्मद बासित और शोरफुल इस्लाम.