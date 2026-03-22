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दुनियाभर में पाकिस्तान की फजीहत, बंद दरवाजों के पीछे खेला जाएगा PSL, सामने आई चौंकाने वाली वजह

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की शुरुआत 26 मार्च से होने जा रही है, लेकिन खाड़ी युद्ध के बीच पेट्रोल जैसे संसाधनों को बचाने के लिए इसे सिर्फ दो ही वेन्यू पर खेला जाएगा. इस बीच दर्शकों के लिए स्टेडियम के दरवाजे बंद रहेंगे. इसकी जानकारी रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट के प्रमुख मोहसिन नकवी ने दी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 22, 2026, 07:12 PM IST
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पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की शुरुआत 26 मार्च से होने जा रही है, लेकिन खाड़ी युद्ध के बीच पेट्रोल जैसे संसाधनों को बचाने के लिए इसे सिर्फ दो ही वेन्यू पर खेला जाएगा. इस बीच दर्शकों के लिए स्टेडियम के दरवाजे बंद रहेंगे. इसकी जानकारी रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट के प्रमुख मोहसिन नकवी ने दी है. यह फैसला आठ फ्रेंचाइजी के साथ एक लंबी बैठक और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ परामर्श के बाद लिया गया है.

दुनियाभर में पाकिस्तान की फजीहत

लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकवी ने कहा, 'पाकिस्तान सुपर लीग अपने तय कार्यक्रम के अनुसार 26 मार्च को शुरू होगा, क्योंकि हमें इसकी विश्वसनीयता बनाए रखनी है. इसे बाद में आयोजित करने के लिए कोई और समय उपलब्ध नहीं था.' नकवी ने कहा, 'मैं पेशावर के उन फैंस से माफी मांगता हूं, जिन्हें पहली बार पीएसएल मैच देखने का मौका मिलने वाला था, और मुझे उम्मीद है कि अगली बार उन्हें और अधिक मैच देखने को मिलेंगे.'

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बंद दरवाजों के पीछे खेला जाएगा PSL

दर्शकों की अनुपस्थिति के कारण 'गेट मनी' (टिकटों की बिक्री से होने वाली इनकम) के नुकसान की भरपाई के लिए सभी फ्रेंचाइजी को वित्तीय मुआवजा दिया जाएगा. पीएसएल का एक नया कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा, जिसमें वेन्यू के तौर पर लाहौर और कराची शामिल होंगे. सरकार की ओर से ईंधन की आपूर्ति को सख्ती से नियंत्रित किया जा रहा है.

सामने आई चौंकाने वाली वजह

इसके चलते पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद को कार्यक्रम से हटा दिया गया, ताकि ईंधन की खपत कम हो और संसाधनों की बचत हो सके. संसाधनों को बचाने के लिए भव्य उद्घाटन समारोह को रद्द कर दिया गया है. नकवी ने बताया कि मुकाबलों की तैयारी के लिए अधिकांश अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के सोमवार सुबह तक पहुंचने की उम्मीद है.

रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

'टेलीकॉमएशियास्पोर्ट्स' की पिछली रिपोर्ट्स में बताया गया था कि विदेशी खिलाड़ियों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को खाड़ी क्षेत्र से होकर पाकिस्तान पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. हालांकि, अब नकवी ने इस पर एक अलग नजरिया जाहिर किया है.

मोहसिन नकवी ने किसे दी धमकी?

गौरतलब है कि जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारबानी और श्रीलंका के दासुन शनाका ने पीएसएल टीमों के साथ अनुबंध करने के बाद आईपीएल में शामिल होने का फैसला किया है. ऐसे में मोहसिन नकवी ने चेताया है कि जो विदेशी खिलाड़ी या तो मैच में शामिल नहीं होते हैं या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अधिक आकर्षक प्रस्तावों के लिए अपने पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही छोड़ देते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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