60 चौके 15 छक्के 588 रन...पूरी दुनिया उठा रही थी उंगली...खूंखार बल्लेबाज ने PSL 2026 में मचाई तबाही

PSL 2026 Top Run Scorer: टी20 क्रिकेट में जिस खिलाड़ी के स्ट्राइक रेट पर पूरी दुनिया उंगली उठा रही थी और जिसे खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था, उसी खूंखार बल्लेबाज ने अब मैदान पर तबाही मचाते हुए रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. यह कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम हैं, जिन्होंने पीएसएल (PSL) 2026 के सीजन में न केवल रनों का अंबार लगाया है, बल्कि 146 से अधिक के स्ट्राइक रेट से खेलकर यह साबित कर दिया है कि उनमें आज भी दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने का माद्दा है.

10 मैचों में 588 रनों के साथ सीजन के 'टॉप स्कोरर' बने बाबर ने अपनी टीम पेशावर जाल्मी को खिताबी मुकाबले की दहलीज पर खड़ा कर दिया है. आज टीम को फाइनल मुकाबले में हैदराबाद किंग्समेन के खिलाफ खेलना है, जिसमें बाबर आजम पर सबकी नजर रहने वाली है.

पीएसएल 2026 में बाबर आजम ने क्या किया?

बाबर आजम इस सीजन में अब तक 10 मैच खेलकर 588 रन बना चुके हैं. उन्होंने इस सीजन 2 शतक और 3 फिफ्टी जमाई हैं. बाबर ने 84.00 की औसत और 146.26 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. बाबर इस सीजन अलग ही रंग में दिखे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

PSL 2026 के टॉप 5 रन स्कोरर

1. बाबर आजम – 10 मैच, 588 रन

2. कुसल मेंडिस – 10 मैच, 541 रन

3. फखर ज़मान – 8 मैच, 401 रन

4. उस्मान खान – 12 मैच, 381 रन

5. साहिबजादा फरहान – 10 मैच, 380 रन

टी20 विश्व कप 2026 में बाबर आजम का प्रदर्शन?

टी20 विश्व कप 2026 में बाबर आजम फ्लॉप रहे थे. उन्हें पाकिस्तान टीम ने सिर्फ 6 मैचों की 4 पारियों में मौका मिला था. वह 22.75 की औसत से सिर्फ 91 रन बना सके थे. उनका स्ट्राइक रेट 112.34 का रहा था. बाबर एक ओपनर हैं, लेकिन उन्हें कभी नंबर 3 तो कभी नंबर 4 पर भेजा गया. खराब फॉर्म और कम स्ट्राइक रेट को लेकर बाबर की चौतरफा आलोचना हुई थी.

पूरी दुनिया ने उठाई थी उंगली

टी20 विश्व कप 2026 से करीब 1 साल तक वह नेशनल टीम से बाहर थे, लेकिन जब वापसी हुई तो वह उस रंग में नहीं दिखे थे, जिसके लिए वह पहचाने जाते हैं. नतीजा यह हुआ था कि बाबर पर पूरी दुनिया ने उंगली उठाई थी, लेकिन अब इस दिग्गज बल्लेबाज ने पीएसएल में तबाही मचाकर आलोचकों को करारा जवाब दिया है. पीएसएल 2026 में बाबर आजम ने 146.26 के शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाकर यह साबित कर दिया है कि वे आधुनिक टी20 क्रिकेट की रफ्तार से तालमेल बिठा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने T20 क्रिकेट में बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड...ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी