बॉलिंग कर रहे या नौटंकी? अपने ही घर में बेइज्जत हुआ ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, न्यूजीलैंड के दिग्गज ने किया बेनकाब

Daryl Mitchell vs Usman Tariq PSL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2026 में शुक्रवार को क्वेटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडीज के बीच मुकाबले में एक नया विवाद देखने को मिला. न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने उस्मान तारिक की गेंदबाजी के दौरान उनके रुकने (पॉज) के कारण दो बार स्ट्राइक छोड़ दी. मिचेल ने गेंद छोड़ने से पहले तारिक के एक्शन में आने वाले लंबे ठहराव पर आपत्ति जताई. इससे पीएसएल में नया विवाद खड़ा हो गया. उस्मान तारिक की घर में ही बेइज्जती हो रही थी.

यह घटना रावलपिंडीज की पारी के नौवें ओवर में हुई जब मिचेल पहली बार तारिक का सामना कर रहे थे. पहली गेंद पर पैडल स्वीप खेलने के बाद मिचेल गेंदबाज के एक्शन में ठहराव से असहज नजर आए. वह ओवर के दौरान दो बार विकेट से दूर हट गए और अंपायर को गेंदबाज के बीच में रुकने की ओर इशारा किया. इसके बाद अंपायरों ने दखल दिया और मिचेल से बात की, तब जाकर खेल दोबारा शुरू हो सका.

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क्या अश्विन की सलाह काम आई?

मिचेल का यह रुख भारतीय दिग्गज गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन की सलाह से प्रेरित माना जा रहा है. इस साल की शुरुआत में टी20 विश्व कप के दौरान अश्विन ने सुझाव दिया था कि यदि उस्मान तारिक जैसे गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले रुकते हैं, तो बल्लेबाज को क्रीज से हट जाना चाहिए ताकि अंपायर उसे 'डेड बॉल' घोषित कर सकें. अश्विन का मानना है कि ऐसा करने से बल्लेबाज गेंदबाज द्वारा बिगाड़ी जा रही अपनी टाइमिंग के नुकसान को कम कर सकता है और मानसिक दबाव वापस गेंदबाज पर डाल सकता है.

Daryl Mitchell refuses to face Usman Tariq #QTGVRWP pic.twitter.com/2CO6z4NvR9 — Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) April 10, 2026

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कौन जीता यह मनोवैज्ञानिक मुकाबला?

उस्मान तारिक अपने 'स्टॉप-स्टार्ट' रन-अप और अनोखे गेंदबाजी एक्शन के लिए चर्चा में रहे हैं, जिसमें वह रिलीज से पहले काफी देर रुकते हैं. हालांकि उनके एक्शन की दो बार रिपोर्ट की जा चुकी है, लेकिन उन्हें हर बार मंजूरी मिल गई है. इस विवाद के बावजूद तारिक ने बेहतरीन गेंदबाजी की और मिचेल को कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा. अंत में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कराची में हुए इस मैच को 61 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया.