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पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी? सिक्योरिटी की टेंशन, पीसीबी का आया बड़ा बयान

Australian Players in PSL: कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने PSL के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर, एडम जम्पा, पीटर सिडल, आरोन हार्डी, मार्नस लाबुशेन, एश्टन टर्नर, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, जोश फिलिप, रिले मेरेडिथ और बेन मैकडरमॉट शामिल हैं. इनमें वॉर्नर, टर्नर और लाबुशेन कप्तान भी हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:03 PM IST
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Photo Credit: PCB
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Australian Players in PSL: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग के लिए विदेशी खिलाड़ियों की यात्रा योजनाओं को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज कर दिया है. उसे उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे. इसमें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की भी अच्छी-खासी मौजूदगी है. पीसीबी ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद के कारण ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पाकिस्तान जाने में हिचकिचा रहे हैं.

पीसीबी के सूत्र ने कहा, ''यात्रा की सभी व्यवस्थाएं और योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और PSL 11 के लिए साइन करने वाले सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अगले हफ्ते से आना शुरू कर देंगे.'' कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने PSL के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर, एडम जम्पा, पीटर सिडल, आरोन हार्डी, मार्नस लाबुशेन, एश्टन टर्नर, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, जोश फिलिप, रिले मेरेडिथ और बेन मैकडरमॉट शामिल हैं. इनमें वॉर्नर, टर्नर और लाबुशेन कप्तान भी हैं.

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ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने दी चेतावनी?

'कोड स्पोर्ट्स' की एक पिछली रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सुरक्षा चिंताओं और शेड्यूल से जुड़ी दिक्कतों के कारण ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के PSL 2026 में खेलने की संभावना कम है. यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान और पड़ोसी क्षेत्रों के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंदरूनी तौर पर गंभीर चर्चाएं हुई थीं. इस दौरान खिलाड़ियों को कथित तौर पर संभावित सुरक्षा जोखिमों, यात्रा में रुकावटों और संघर्ष से जुड़ी जटिलताओं के बारे में जानकारी दी गई थी. चिंता का एक मुख्य कारण पेशावर में पीएसएल का एक मैच होना था. यह शहर फिलहाल सुरक्षा खतरों के कारण ऑस्ट्रेलियाई सरकार की "यात्रा न करें" एडवाइजरी लिस्ट में शामिल है. अफगानिस्तान की सीमा से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर स्थित पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम (जिसका नाम अब बदलकर इमरान खान स्टेडियम कर दिया गया है) में शनिवार (28 मार्च) को दो मैच खेले जाने हैं.

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आईपीएल से होगी पीएसएल की टक्कर

पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन 26 मार्च से शुरू होने वाला है. टूर्नामेंट की शुरुआत लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगी. लाहौर कलंदर्स का मुकाबला हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समेन से होगा. पहली बार पीएसएल में छह के बजाय आठ टीमें हिस्सा लेंगी. यह लगातार दूसरे साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के साथ ही चलेगा, क्योंकि आईपीएल इसके ठीक दो दिन बाद यानी 28 मार्च से शुरू होने वाला है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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