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PSL 2027 के शेड्यूल में बदलाव की तैयारी: IPL नहीं, अब BBL और SA20 से होगी टक्कर, क्या है पाकिस्तान की मजबूरी?

Pakistan Super League: क्या आईपीएल से टकराव टालने के लिए जनवरी 2027 में पाकिस्तान सुपर लीग आयोजित होगा? ब्रॉडकास्टर्स, विज्ञापन बजट और मौसम के मिजाज को लेकर क्या चिंताएं हैं?

Written ByRohit Raj
Published: Sep 07, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:11 PM IST
PSL 2027 के शेड्यूल में बदलाव की तैयारी: IPL नहीं, अब BBL और SA20 से होगी टक्कर, क्या है पाकिस्तान की मजबूरी?
Image Credit: पाकिस्तान सुपर लीग (AI Generated Image)

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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