PSL 2027 के शेड्यूल में बदलाव की तैयारी: IPL नहीं, अब BBL और SA20 से होगी टक्कर, क्या है पाकिस्तान की मजबूरी?

Pakistan Super League: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के साथ पिछले दो संस्करणों के सीधे टकराव के बाद अब साल 2027 में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) को समय से पहले आयोजित किया जा सकता है. पिछले साल इस टूर्नामेंट के आयोजन आईपीएल के समय ही हुआ था और इस कारण दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी वहां खेलने नहीं पहुंचे. यहां तक कि कुछ क्रिकेटरों ने आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए पीएसएल के कॉन्ट्रेक्ट को बीच में ही तोड़ा है.
क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और पीएसएल की आठ फ्रेंचाइजी मालिकों के बीच लीग को पिछले दो सीजनों की तरह अप्रैल-मई के बजाय जनवरी में आयोजित करने को लेकर गंभीर चर्चा हुई है. हालांकि, इस शेड्यूल में बदलाव का सीधा कारण आईपीएल से टकराव नहीं है, बल्कि रेवेन्यू (राजस्व) और विज्ञापन से जुड़े गहरे वित्तीय मुद्दे लग रहे हैं.
यह विचार लीग के मीडिया अधिकार धारक (मीडिया राइट्स होल्डर) वाली टेक्नोलॉजीज की ओर से पेश किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल-मई की मौजूदा विंडो रमजान के पवित्र महीने के तुरंत बाद आती है. इस समय तक अधिकांश बड़ी कंपनियां अपने टीवी और विज्ञापन बजट को पूरी तरह से खर्च कर चुकी होती हैं, जिसके कारण पीएसएल के प्रसारण के दौरान विज्ञापन के लिए बहुत कम निवेश बचता है.
पीएसएल फ्रेंचाइजी मालिकों ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई है कि क्या उन्हें उनका ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू (प्रसारण राजस्व) पूरी तरह से चुकाया जाएगा. दरअसल, हाल के दिनों में वाली टेक्नोलॉजीज द्वारा जनरेट किया गया ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू उम्मीद से काफी कम और निराशाजनक रहा है. मौजूदा नियमों के तहत, पीएसएल की आठ फ्रेंचाइजी टीमों को कुल ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू का 95 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है.
आपको बता दें कि वाली टेक्नोलॉजीज के पास साल 2029 तक पीएसएल के ब्रॉडकास्ट और डिजिटल राइट्स सुरक्षित हैं. इसके अतिरिक्त इस कंपनी के पास 2026 के सीजन के लिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया राइट्स भी मौजूद थे. हालांकि, अगर पीएसएल को जनवरी के महीने में शिफ्ट किया जाता है, तो इससे लीग के सामने कई नई और गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं.
जनवरी में लीग आयोजित करने पर सबसे पहली चिंता प्रमुख विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर होगी. इसी समय के दौरान ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) और दक्षिण अफ्रीका की SA20 जैसी बड़ी टी20 लीग भी आयोजित की जाती हैं, जिससे स्टार खिलाड़ियों को अपने पाले में खींचने की होड़ मचेगी.
इसके अलावा मौसम भी एक बड़ी बाधा बन सकता है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जैसे क्षेत्रों में जनवरी के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ती है, जहां पीएसएल की कई फ्रेंचाइजी टीमें आधारित हैं. इस ठंड और रात के समय कोहरे की वजह से मैचों के आयोजन और ब्रॉडकास्ट पर बुरा असर पड़ सकता है.