PSL का 'डेथ वारंट' तैयार.. 2 दिन पहले विदेशी खिलाड़ियों की बगावत, कंगाली के जंजाल में फंसी PCB

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) की शुरुआत होने में दो दिन का समय ही बाकी है, लेकिन लीग की शुरुआत के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पीएसएल के आयोजन में बदलाव का ऐलान किया. इस बात की पुष्टि की लीग बंद दरवाजों के पीछे लाहौर और कराची में आयोजित की जाएगी. साथ ही उन्होंने उन प्लेयर्स को धमकी दी जो पीएसएल छोड़कर आईपीएल की तरफ रुख कर रहे हैं. अब पीसीबी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ चुकी हैं क्योंकि अब विदेशी प्लेयर्स ने असली बगावत कर दी है.

पैसे की बढ़ी डिमांड

पीएसएल में बदलाव का फैसला पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण पेट्रोलियम संकट की वजह से लिया गया है. अब, एक PTI रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ PSL में भाग लेने वाले खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलने के लिए अपने तय अनुबंध से ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की समस्या है और खिलाड़ी रिस्क पर खेलने जाएंगे. अफगानिस्तान के साथ खुली जंग को लेकर पीसीबी ने चुप्पी नहीं तोड़ी लेकिन हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं.

PSL छोड़कर आईपीएल का प्लेयर्स कर रहे रुख

PTI ने एक सूत्र के हवाले से कहा, 'PCB फिलहाल PSL को तय समय पर आयोजित करने पर पूरी तरह ध्यान दे रहा है. उन विदेशी खिलाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई तय नहीं की है. जिन्होंने निजी कारणों से लीग छोड़ दी है या खुलेआम अपने PSL अनुबंध का उल्लंघन कर IPL में चले गए हैं.' पिछले साल PCB ने दक्षिण अफ्रीका के कोर्बिन बॉश पर एक साल का बैन लगाया था. उन्होंने PSL छोड़कर IPL में सीजन शुरू होने से पहले ही भाग लिया था. हालांकि, बॉश पर इसका खास असर नहीं दिखा.

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फ्रेंचाइजी मालिकों के लिए चैलेंज

सूत्र ने आगे कहा, 'तर्क यह है कि बैन लगाने से आठ फ्रेंचाइजी मालिकों के लिए आने वाले PSL संस्करणों में प्रमुख विदेशी खिलाड़ियों को साइन करना और मुश्किल हो जाएगा.' रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि PCB अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से संपर्क कर सकता है. खिलाड़ियों के अनुबंध का सम्मान करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा सके.