PSL 2026: जिस खिलाड़ी ने कभी नहीं कप्तानी उसे हैदराबाद ने सौंपी कमान, लीग के तीसरे ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन

Pakistan Super League: पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है. पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के आगामी सीजन के लिए एक ऐसा फैसला हुए है जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा. मार्नस लाबुशेन को पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद किंग्समेन फ्रेंचाइजी का कप्तान बनाया गया है. लाबुशेन को किंग्समेन ने सीधे तौर पर साइन किया था और इस साल वह लीग में कप्तान बनने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं. उनसे पहले कराची किंग्स के लिए डेविड वॉर्नर और मुल्तान सुल्तांस के लिए एश्टन टर्नर को कप्तान बनाया गया था.

लाबुशेन ने इससे पहले कभी किसी टी20 टीम की कप्तानी नहीं की है और वह टी20 सर्किट में नियमित खिलाड़ी नहीं हैं. उन्होंने सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है. लाबुशेन ने जुलाई 2024 के आखिर से अब तक सिर्फ चार टी20 मैच खेले हैं. ये सभी मैच उन्होंने बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट के लिए खेले हैं. हालांकि, वह मुख्य रूप से टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, लेकिन वह ऑफ-स्पिन या मीडियम पेस गेंदबाजी भी कर सकते हैं. 59 टी20 मैचों में उनके नाम 40 विकेट दर्ज हैं.

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कप्तानी के दावेदारों की कमी के कारण मिली कमान

पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल होने वाली दो नई टीमों में से एक किंग्समेन ने सबसे आखिर में अपने कप्तान के नाम का आधिकारिक ऐलान किया. टीम में कप्तानी के अनुभव वाले खिलाड़ियों की कमी थी, इसलिए कोई एक नाम कप्तान के तौर पर सबसे आगे नहीं था. ग्लेन मैक्सवेल, कुसल परेरा और सईम अयूब जैसे बड़े नाम भी टीम में शामिल थे, लेकिन लाबुशेन को ही आखिरकार टीम की कप्तानी सौंपी गई.

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जेसन गिलेस्पी टीम के कोच

लाबुशेन अपने हमवतन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेसन गिलेस्पी के साथ मिलकर काम करेंगे. गिलेस्पी को इस फ्रेंचाइजी का हेड कोच बनाया गया है और वह इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के हेड कोच रह चुके हैं. पाकिस्तान के एक और पूर्व कोच ग्रांट ब्रैडबर्न भी किंग्समेन के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं. उन्हें टीम का फील्डिंग कोच बनाया गया है. पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत किंग्समेन के मैच से ही होगी. 26 मार्च को गद्दाफी स्टेडियम में टीम का मुकाबला तीन बार की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स से होगा.