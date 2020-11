खतरनाक हेलमेट पहनकर मैदान में उतरे Shahid Afridi, बुरी तरह हुए ट्रोल

नई दिल्ली: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के क्वालीफायर मैच में मुल्तान सुल्तान (Multan Sultans) और कराची किंग्स (Karachi Kings) के बीच मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में कराची किंग्स की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और सुपर ओवर में मुल्तान सुल्तान की टीम को हराया. इस जीत के साथ ही बाबर आजम की टीम ने पीएसएल के फाइनल में पहली बार अपनी जगह बनाई.

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) मुल्तान सुल्तान की टीम का हिस्सा हैं. मुकाबले में शाहिद अफरीदी जब बल्लेबाजी करने उतरे तब उन्होंने एक अजीब सा हेलमेट पहना हुआ था जो बेहद खतरनाक लग रहा था. अफरीदी उस हेलमेट की वजह से लोगों के निशाने पर आ गए हैं.

He's always been prepared to innovate throughout his career. Here's Shahid Afridi with a new-look batting helmet earlier today #PSLV #Cricket pic.twitter.com/cZu7Y8oy5p

दरअसल शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के हेलमेट की डिजाइन काफी खतरनाक थी और वह बेहद असुरक्षित लग रहा था. शाहिद अफरीदी के हेलमेट में ग्रिल का ऊपरी हिस्सा नहीं था. इस वजह से चेहरे और आंखों के बीच में काफी जगह थी और गेंद आसानी से लग सकती थी.

शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने यह हेलमेट पहनकर सुरक्षा के मानदंडों का उल्लंघन किया. अफरीदी की इस हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी जमकर क्लास लगा रहे हैं और उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

Is it me or is Afridi's helmet grill really dangerous?

Seems to be very open around the eyes and mouth area#PSL #MSvKK

— Tanzil Khawaja (@TanzilKhawaja) November 14, 2020