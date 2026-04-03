श्रेयस-प्रियांश का तूफान... चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार दूसरी हार, पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंची पंजाब किंग्स

Chennai Super Kings vs Punjab Kings: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है. शुक्रवार को पंजाब किंग्स ने सीएसके को उनके घर पर बुरी तरह रौंदकर इस सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की. एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रनों का स्कोर खड़ा किया था. ये टोटल जीत के लिए काफी नहीं था, क्योंकि पंजाब किंग्स ने आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया. बैक टू बैक जीत के बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच गई है, जबकि CSK आखिरी पायदान पर है.

प्रियांश आर्या की धुआंधार पारी

पंजाब किंग्स के लिए युवा ओपनर प्रियांश आर्या ने 11 गेंदों पर 39 रनों की धुआंधार पारी खेली. प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर उन्होंने शुरुआत में ही चेन्नई के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलते हुए सिर्फ 20 गेंदों पर टीम का टोटल 50 रन पहुंचा दिया. प्रियांश आर्या 39 रन और प्रभसिमरन 43 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद कूपर कोनोली ने 36 रनों की अच्छी पारी खेली.

श्रेयस अय्यर ने खेली कप्तानी पारी

210 रनों का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की शुरुआत तो धमाकेदार हुई, लेकिन मिडिल ओवरों में बैक टू बैक दो विकेट गिरने से चेन्नई सुपर किंग्स ने थोड़ी वापसी की. इसके बाद सरपंच साहब ने मोर्चा संभाला और पंजाब को जीत दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली. श्रेयस अय्यर ने 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. 29 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेलने के बाद वो आउट हो गए. अगले ही गेंद पर नेहाल वढेरा भी पवेलियन लौट गए. CSK ने मैच में थोड़ी वापसी की लेकिन शशांक सिंह (14 रन ) और स्टॉइनिस (09 रन) ने 19वें ओवर में पंजाब किंग्स को जीत दिलाकर 2 अहम अंक हासिल कर लिए.

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चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाए थे 209 रन

इससे पहले पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. CSK की जर्सी में संजू सैमसन एक बार फिर फ्लॉप हुए और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 22 गेंदों पर 28 रनों की धीमी पारी खेलकर आउट हो गए. नंबर-3 पर उतरे आयुष म्हात्रे ने रन गति को बढ़ाते हुए 43 गेंदों पर 73 रनों की अच्छी पारी खेली. आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने आक्रामक रुख अपनाया और चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए 27 गेंदों पर 45 रन बनाए. CSK ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 209 रन बनाए, लेकिन ये स्कोर जीत के लिए काफी नहीं रहा.

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