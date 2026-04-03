Advertisement
trendingNow13164660
Hindi Newsक्रिकेटश्रेयस-प्रियांश का तूफान... चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार दूसरी हार, पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंची पंजाब किंग्स

श्रेयस-प्रियांश का तूफान... चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार दूसरी हार, पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंची पंजाब किंग्स

Chennai Super Kings vs Punjab Kings: आईपीएल 2026 के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल के शिखर पर अपनी जगह बना ली है. चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए थे, जिसे पंजाब किंग्स ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Punjab Kings Beat Chennai Super Kings (PHOTO- IPLT20.COM)
Punjab Kings Beat Chennai Super Kings (PHOTO- IPLT20.COM)

Chennai Super Kings vs Punjab Kings: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है. शुक्रवार को पंजाब किंग्स ने सीएसके को उनके घर पर बुरी तरह रौंदकर इस सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की. एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रनों का स्कोर खड़ा किया था. ये टोटल जीत के लिए काफी नहीं था, क्योंकि पंजाब किंग्स ने आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया. बैक टू बैक जीत के बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच गई है, जबकि CSK आखिरी पायदान पर है.

प्रियांश आर्या की धुआंधार पारी

पंजाब किंग्स के लिए युवा ओपनर प्रियांश आर्या ने 11 गेंदों पर 39 रनों की धुआंधार पारी खेली. प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर उन्होंने शुरुआत में ही चेन्नई के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलते हुए सिर्फ 20 गेंदों पर टीम का टोटल 50 रन पहुंचा दिया. प्रियांश आर्या 39 रन और प्रभसिमरन 43 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद कूपर कोनोली ने 36 रनों की अच्छी पारी खेली.

श्रेयस अय्यर ने खेली कप्तानी पारी

210 रनों का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की शुरुआत तो धमाकेदार हुई, लेकिन मिडिल ओवरों में बैक टू बैक दो विकेट गिरने से चेन्नई सुपर किंग्स ने थोड़ी वापसी की. इसके बाद सरपंच साहब ने मोर्चा संभाला और पंजाब को जीत दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली. श्रेयस अय्यर ने 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. 29 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेलने के बाद वो आउट हो गए. अगले ही गेंद पर नेहाल वढेरा भी पवेलियन लौट गए. CSK ने मैच में थोड़ी वापसी की लेकिन शशांक सिंह (14 रन ) और स्टॉइनिस (09 रन) ने 19वें ओवर में पंजाब किंग्स को जीत दिलाकर 2 अहम अंक हासिल कर लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाए थे 209 रन 

इससे पहले पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. CSK की जर्सी में संजू सैमसन एक बार फिर फ्लॉप हुए और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 22 गेंदों पर 28 रनों की धीमी पारी खेलकर आउट हो गए. नंबर-3 पर उतरे आयुष म्हात्रे ने रन गति को बढ़ाते हुए 43 गेंदों पर 73 रनों की अच्छी पारी खेली. आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने आक्रामक रुख अपनाया और चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए 27 गेंदों पर 45 रन बनाए. CSK ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 209 रन बनाए, लेकिन ये स्कोर जीत के लिए काफी नहीं रहा.

(यह भी पढ़ें: वैभव के बाद गरजा आयुष म्हात्रे का बल्ला... बदल डाला 18 सालों का इतिहास, ऐसा करने वाले CSK के पहले बल्लेबाज)

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
Assembly Election 2026
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
भोंदू बाबा शातिर तो चेले चपाटी 'फ्राडिया', अब ऐसा रिश्ता रखने वालों को SIT ने बुलाया
bhondu baba
भोंदू बाबा शातिर तो चेले चपाटी 'फ्राडिया', अब ऐसा रिश्ता रखने वालों को SIT ने बुलाया
लोग डिनर कर रहे थे, अचानक दहल गया उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके
जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके
लोग डिनर कर रहे थे, अचानक दहल गया उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?
Raghav Chadha
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?
भारत-पाकिस्तान पर घिरे 'संकट के बादल', अप्रैल में झमाझम बरसेगा पानी; IMD का अलर्ट
weather update
भारत-पाकिस्तान पर घिरे 'संकट के बादल', अप्रैल में झमाझम बरसेगा पानी; IMD का अलर्ट
'PoK जल्द होगा भारत का हिस्सा', मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा दावा
pok
'PoK जल्द होगा भारत का हिस्सा', मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा दावा
गांव में आना है, तो पहले लगाना होगा हेलमेट; सड़क सुरक्षा पर गांववालों ने पेश की नजीर
road safety
गांव में आना है, तो पहले लगाना होगा हेलमेट; सड़क सुरक्षा पर गांववालों ने पेश की नजीर
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
Assam assembly election 2026
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
Maharashtra news
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?
Ganderbal encounter
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?