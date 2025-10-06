RCB से फाइनल में हार... महीनों बाद कोच ने छोड़ दिया पद, पंजाब से अचानक क्यों तोड़ा नाता?

आईपीएल 2025 को खत्म हुए कई महीने हो चुके हैं. अगले सीजन की तैयारियां फ्रेंचाइजियों ने शुरू भी कर दी हैं. लेकिन इस बीच आईपीएल 2025 में आरसीबी से हारने वाली पंजाब किंग्स में उथल-पुथल देखने को मिली है. टीम के गेंदबाजी कोच का पद अचानक खाली हो गया है. सुनील जोशी ने इस बपद को छोड़ने का फैसला किया. अब वह बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक नई जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.

अब संभाल सकते हैं ये जिम्मेदारी

आईएएनएस के अनुसार, जोशी बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में स्पिन गेंदबाजी कोच का पद संभाल सकते हैं. उन्होंने 1996 से 2002 के बीच 15 टेस्ट और 69 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया. आईपीएल 2023 शुरू होने से पहले वह स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में पंजाब किंग्स के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे. आईएएनएस ने एक सूत्र के हवाले से कहा, 'नूशिन अल खादीर, राकेश ध्रुव, प्रीतम गांधे और सौराशीष लाहिड़ी जैसे लोग दावेदारी में थे.'

जोशी को ही क्यों दिया गया ये पद?

रिपोर्ट में आगे बताया गया, 'टेस्ट खिलाड़ी होने के अलावा, घरेलू, अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल टीमों में कोच के रूप में जोशी की विशिष्ट विशेषज्ञता ने उन्हें इस भूमिका के लिए एक बेहतरीन विकल्प बना दिया.' सीओई में उनके प्रस्ताव की पुष्टि होने के बाद, जोशी ने पंजाब किंग्स में अपने पद से इस्तीफा दे दिया. जिसकी जानकारी सोमवार दोपहर को सामने आई. अब वह सीओई से जुड़ेंगे.

किसकी जगह लेंगे जोशी?

जोशी सीओई में साईराज बहुतुले की जगह लेंगे जो आईपीएल 2025 से पहले राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए थे. जोशी ने हाल ही में लखनऊ और कानपुर में ऑस्ट्रेलिया 'ए' के ​​खिलाफ लाल और सफेद गेंद की श्रृंखला के दौरान भारत 'ए' टीम के साथ गेंदबाजी कोच के रूप में काम किया था. उन्होंने घरेलू सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश को भी कोचिंग दी है और इससे पहले बांग्लादेश पुरुष टीम के स्पिन सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं.