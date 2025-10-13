Advertisement
trendingNow12959315
Hindi Newsक्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाएगा ये विस्फोटक बल्लेबाज? अब तक नहीं किया डेब्यू, खुद ही बताया सीक्रेट प्लान

Punjab Kings Shashank Singh: आईपीएल 2025 से पहले एक धांसू भविष्यवाणी काफी वायरल हुई थी. मैच फिनिश करने में माहिर बन चुके शशांक सिंह ने कहा था कि उनकी टीम पंजाब किंग्स सीजन के फाइनल में खेलेगी. शशांक की ये बात सच साबित हुई और पंजाब ने फाइनल खेला.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाएगा ये विस्फोटक बल्लेबाज? अब तक नहीं किया डेब्यू, खुद ही बताया सीक्रेट प्लान

Punjab Kings Shashank Singh: आईपीएल 2025 से पहले एक धांसू भविष्यवाणी काफी वायरल हुई थी. मैच फिनिश करने में माहिर बन चुके शशांक सिंह ने कहा था कि उनकी टीम पंजाब किंग्स सीजन के फाइनल में खेलेगी. शशांक की ये बात सच साबित हुई और पंजाब ने फाइनल खेला. हालांकि, उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और पहली बार चैंपियन बनना का सपना टूट गया. अब शशांक ने दो और बड़ी भविष्यवाणी कर दी है.

आईपीएल को मिलेगा नया चैंपियन?

शशांक ने कहा है कि उनकी टीम पंजाब किंग्स अगले साल आईपीएल 2026 में चैंपियन बनेगी. इसके अलावा वह उसी साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के लिए खेलेंगे और मैच जिताएंगे. 33 वर्षीय इस खिलाड़ी ने ईएसपीएनक्रिकइंफो को बताया, "अगर आप मुझसे टीम के बारे में पूछें, तो पंजाब निश्चित रूप से अगले साल का आईपीएल उठा रही है. मेरी एक और भविष्यवाणी है कि भारत में होने वाले आगामी टी20 विश्व कप में मैं खेलूंगा और टीम के लिए मैच जीतूंगा. मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा.''

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: आज वेस्टइंडीज को चारों खाने चित कर देगी टीम इंडिया की ये खूंखार तिकड़ी, 2-0 से सीरीज जीत जाएगा भारत

लगातार दो सीजन में बेहतरीन फिनिशर

शशांक सिंह पिछले दो सीजन में आईपीएल के सबसे भरोसेमंद फिनिशरों में से एक के रूप में उभरे हैं. उन्होंने IPL 2024 में 44.25 की औसत और 164.65 की स्ट्राइक रेट से 354 रन बनाए और इसके बाद 2025 में भी मजबूत प्रदर्शन जारी रखा. उन्होंने 50 की औसत और 153.50 की स्ट्राइक रेट से 350 रन बनाए. हालांकि, उन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय पदार्पण नहीं किया है, लेकिन वह सूर्यकुमार यादव जैसे देर से चमकने वाले खिलाड़ियों से प्रेरित हैं. 

सूर्यकुमार और प्रवीण तांबे का जिक्र

सूर्या 30 साल की उम्र पार करने के बाद भारतीय टी20 टीम में आए और अब कप्तान हैं. शशांक ने कहा, "सूर्यकुमार ने अपने पहली पारी में जोफ्रा आर्चर को छक्का मारा और अब वह भारतीय टीम के कप्तान हैं. फिर प्रवीण तांबे हैं. उन्होंने भारत के लिए नहीं खेला, लेकिन 41 साल की उम्र में उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया. क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं.''

ये भी पढ़ें: 330 रन बनाने के बावजूद क्यों हारा भारत? कप्तान ने बताया मैच का टर्निंग पॉइंट, जमकर निकाली भड़ास

कप्तान और कोच की तारीफ

शशांक ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पोंटिंग की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, ''श्रेयस बिल्कुल अलग स्तर पर हैं. उनकी अलग ही मानसिकता है. वह फालतू बातें नहीं करेंगे, न ही फालतू बातें बर्दाश्त करेंगे. जब वह नेट में बल्लेबाजी करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि वह क्या कर रहे हैं. अगर कोई मुझसे पूछे आप किस कप्तान के नेतृत्व में खेले हैं? आंख बंद करके मैं श्रेयस अय्यर का नाम लूंगा. और फिर रिकी सर (रिकी पोंटिंग) ने खेल को बहुत सरल बना दिया है. क्रिकेट कभी-कभी एक जटिल खेल हो सकता है. अगर आप एक बल्लेबाज से पूछें, तो पैर पार नहीं जाना चाहिए, सिर नहीं गिरना चाहिए, लेकिन रिकी सर ने खेल को शानदार ढंग से सरल बना दिया है.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Indian cricket team

Trending news

इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
mughal history
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
Godawan whisky
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच फिर PM का आया फोन, पहली बार बिहार में भाजपा स्ट्राइक एंड पर
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच फिर PM का आया फोन, पहली बार बिहार में भाजपा स्ट्राइक एंड पर
गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी को मिला था न्‍योता, सरकार ने किसे भेजा?
Gaza Peace Summit
गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी को मिला था न्‍योता, सरकार ने किसे भेजा?
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
weather update
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
India-Pakistan News in Hindi
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
West Bengal
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
Kerala
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार