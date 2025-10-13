टी20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाएगा ये विस्फोटक बल्लेबाज? अब तक नहीं किया डेब्यू, खुद ही बताया सीक्रेट प्लान

Punjab Kings Shashank Singh: आईपीएल 2025 से पहले एक धांसू भविष्यवाणी काफी वायरल हुई थी. मैच फिनिश करने में माहिर बन चुके शशांक सिंह ने कहा था कि उनकी टीम पंजाब किंग्स सीजन के फाइनल में खेलेगी. शशांक की ये बात सच साबित हुई और पंजाब ने फाइनल खेला. हालांकि, उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और पहली बार चैंपियन बनना का सपना टूट गया. अब शशांक ने दो और बड़ी भविष्यवाणी कर दी है.

आईपीएल को मिलेगा नया चैंपियन?

शशांक ने कहा है कि उनकी टीम पंजाब किंग्स अगले साल आईपीएल 2026 में चैंपियन बनेगी. इसके अलावा वह उसी साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के लिए खेलेंगे और मैच जिताएंगे. 33 वर्षीय इस खिलाड़ी ने ईएसपीएनक्रिकइंफो को बताया, "अगर आप मुझसे टीम के बारे में पूछें, तो पंजाब निश्चित रूप से अगले साल का आईपीएल उठा रही है. मेरी एक और भविष्यवाणी है कि भारत में होने वाले आगामी टी20 विश्व कप में मैं खेलूंगा और टीम के लिए मैच जीतूंगा. मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा.''

लगातार दो सीजन में बेहतरीन फिनिशर

शशांक सिंह पिछले दो सीजन में आईपीएल के सबसे भरोसेमंद फिनिशरों में से एक के रूप में उभरे हैं. उन्होंने IPL 2024 में 44.25 की औसत और 164.65 की स्ट्राइक रेट से 354 रन बनाए और इसके बाद 2025 में भी मजबूत प्रदर्शन जारी रखा. उन्होंने 50 की औसत और 153.50 की स्ट्राइक रेट से 350 रन बनाए. हालांकि, उन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय पदार्पण नहीं किया है, लेकिन वह सूर्यकुमार यादव जैसे देर से चमकने वाले खिलाड़ियों से प्रेरित हैं.

सूर्यकुमार और प्रवीण तांबे का जिक्र

सूर्या 30 साल की उम्र पार करने के बाद भारतीय टी20 टीम में आए और अब कप्तान हैं. शशांक ने कहा, "सूर्यकुमार ने अपने पहली पारी में जोफ्रा आर्चर को छक्का मारा और अब वह भारतीय टीम के कप्तान हैं. फिर प्रवीण तांबे हैं. उन्होंने भारत के लिए नहीं खेला, लेकिन 41 साल की उम्र में उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया. क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं.''

कप्तान और कोच की तारीफ

शशांक ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पोंटिंग की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, ''श्रेयस बिल्कुल अलग स्तर पर हैं. उनकी अलग ही मानसिकता है. वह फालतू बातें नहीं करेंगे, न ही फालतू बातें बर्दाश्त करेंगे. जब वह नेट में बल्लेबाजी करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि वह क्या कर रहे हैं. अगर कोई मुझसे पूछे आप किस कप्तान के नेतृत्व में खेले हैं? आंख बंद करके मैं श्रेयस अय्यर का नाम लूंगा. और फिर रिकी सर (रिकी पोंटिंग) ने खेल को बहुत सरल बना दिया है. क्रिकेट कभी-कभी एक जटिल खेल हो सकता है. अगर आप एक बल्लेबाज से पूछें, तो पैर पार नहीं जाना चाहिए, सिर नहीं गिरना चाहिए, लेकिन रिकी सर ने खेल को शानदार ढंग से सरल बना दिया है.''