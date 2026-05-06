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आईपीएल के बीच पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, पूर्व खिलाड़ी का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

IPL 2026 Punjab Kings: पंजाब किंग्स के पूर्व क्रिकेटर और पंजाब चयन समिति के सदस्य अमनप्रीत सिंह गिल का 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. आईपीएल 2026 के बीच इस दुखद खबर से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 06, 2026, 09:38 PM IST
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पंजाब किंग्स के पूर्व क्रिकेटर अनमोलप्रीत सिंह गिल का निधन.
पंजाब किंग्स के पूर्व क्रिकेटर अनमोलप्रीत सिंह गिल का निधन.

IPL 2026 Punjab Kings: पंजाब किंग्स और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) के लिए बुधवार (6 मई) को बुरी खबर आई है. क्रिकेटर अमनप्रीत सिंह गिल के आकस्मिक निधन ने सबको हैरान कर दिया. दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली के साथ खेल चुके अमनप्रीत 36 साल के थे. उनकी पूर्व आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की. वह आईपीएल के शुरुआती दौर में टीम का हिस्सा रहे थे.वह पिछले छह महीनों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे.

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर गिल को श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट साझा की. एसोसिएशन ने लिखा कि अमनप्रीत ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने के साथ-साथ पंजाब सीनियर चयन समिति के सदस्य के रूप में भी महत्वपूर्ण सेवाएं दीं. पीसीए के अनुसार, उन्होंने समर्पण और जुनून के साथ पंजाब क्रिकेट की सेवा की और भारत अंडर-19, किंग्स इलेवन पंजाब और पंजाब जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व किया.

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चंडीगढ़ में हुआ अंतिम संस्कार

पीसीए और पंजाब किंग्स ने शोक संतप्त परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. क्रिकेट बिरादरी ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने के लिए वाहेगुरु से प्रार्थना की है. अमनप्रीत सिंह गिल का अंतिम संस्कार आज शाम 4:00 बजे चंडीगढ़ के मनीमाजरा श्मशान घाट में किया गया.

 

 

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अमनप्रीत सिंह का करियर

अमनप्रीत सिंह गिल का जन्म 16 सितंबर 1989 को हुआ था और वे एक दाएं हाथ के मध्यम-तेज गेंदबाज थे. उन्होंने पंजाब के लिए 6 फर्स्ट-क्लास मैच खेले. 2007 में श्रीलंका दौरे पर विराट कोहली और मनीष पांडे के साथ भारत अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया था. वे 2009 और 2010 में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) की टीम में शामिल थे और हाल के वर्षों (2019 से 2025 तक) में पंजाब की सीनियर चयन समिति के सक्रिय सदस्य भी रहे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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