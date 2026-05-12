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Hindi Newsक्रिकेट200+ टारगेट डिफेंड नहीं कर पा रहे पंजाब के किंग्स, टीम पर लगा शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग, ऐसा करने वाली इकलौती टीम

200+ टारगेट डिफेंड नहीं कर पा रहे पंजाब के 'किंग्स', टीम पर लगा शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग, ऐसा करने वाली इकलौती टीम

IPL 2026: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स का ग्राफ पलक झपकते गिर गया. पहले हाफ में जिस टीम की जगह पक्की नजर आ रही थी, वही टीम अब मुश्किल में नजर आ रही है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 12, 2026, 10:36 AM IST
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Shreyas Iyer
Shreyas Iyer

IPL 2026: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स का ग्राफ पलक झपकते गिर गया. पहले हाफ में जिस टीम की जगह पक्की नजर आ रही थी, वही टीम अब मुश्किल में नजर आ रही है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है. रिवेंज वीक में टीम की हालत पतली हो गई और लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा है. इस मुकाबले में टीम 210 रन डिफेंड करने में कामयाब नहीं हुई.

3 विकेट से जीती दिल्ली

दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीतकर पंजाब को पहले बैटिंग का न्यौता दिया था. पंजाब की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला चला, उन्होंने 36 गेंद में 59 रन की पारी खेली जिसमें 3 छक्के और 5 चौके जमाए. सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने भी दमदार बैटिंग की. युवा बल्लेबाज ने 33 गेंद में 56 रन ठोके, जिसमें 6 छक्के और 2 चौके जमाए. कूपर कोनोली ने भी 28 गेंद में 38 रन की पारी खेलकर टीम को 210 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया. 

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शानदार शुरुआत के बाद भी हारी पंजाब

पंजाब किंग्स ने गेंदबाजी के लिहाज से शानदार शुरुआत की थी. टीम ने महज 74 रन के स्कोर पर दिल्ली के टॉप-4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था. लेकिन अक्षर पटेल और डेविड मिलर ने पंजाब की उम्मीदों पर पानी फेरने में देर नहीं लगाई. अक्षर ने 30 गेंद में 56 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और दो छक्के जमाए. वहीं, मिलर ने भी अर्धशतक ठोका और टीम ने महज 3 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया. 

ये भी पढ़ें.. 40 में सिर्फ 1 ओवर स्पिन.. फिर भी नहीं टूटा IPL का ये रिकॉर्ड, कोच ने समझाया गणित

पंजाब की टीम पर लगा 'दाग'

पंजाब किंग्स की टीम पर एक शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग लग गया है. एक ऐसा दाग जिससे टीम की गेंदबाजी पर सवाल खड़ा हो सकता है. 9 बार ऐसा हुआ है जब पंजाब किंग्स की टीम 200+ टोटल खड़ा करने के बाद भी हार गई. ये किसी भी टीम के लिए सबसे ज्यादा है. दूसरे नंबर पर आरसीबी का नाम है जो 7 बार 200+ टोटल के बाद भी हारी है. इसके बाद 6 हार के साथतीसरे स्थआन पर सीएसके का नाम आता है. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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