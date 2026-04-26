T20 में 260+ रन का टारगेट दो बार चेज करने वाली दुनिया की इकलौती टीम, तलवार की तरह बल्ला चलाते हैं इसके बल्लेबाज

World Record: इस दुनिया में एकमात्र और इकलौती ऐसी टीम है, जिसने टी20 क्रिकेट में 2 बार 260+ रन का टारगेट चेज किया है. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ही इस टीम ने दुनिया की तमाम बड़ी-बड़ी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टीमों को पीछे छोड़ दिया है. इस टीम की सबसे बड़ी ताकत इसके बल्लेबाज हैं, जो पिच पर खड़े होते ही तलवार की तरह बल्ला चलाने लगते हैं. यह टीम और कोई नहीं, बल्कि पंजाब किंग्स है. पंजाब किंग्स दुनिया में एकमात्र और इकलौती ऐसी टीम है, जिसने टी20 क्रिकेट में 2 बार 260+ रन का टारगेट चेज किया है.

260+ रन का टारगेट दो बार चेज करने वाली दुनिया की इकलौती टीम

पंजाब किंग्स (PBKS) ने शनिवार को नई दिल्ली में खेले गए IPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 265 रन का टारगेट चेज किया है. 25 अप्रैल 2026 को इस ऐतिहासिक IPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 264 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए ओपनर केएल राहुल ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए सिर्फ 67 गेंदों पर 152 रनों की नाबाद पारी खेली. केएल राहुल ने 226.87 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 16 चौके और 9 छक्के लगाए.

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1. 265 रन का टारगेट चेज किया

पंजाब किंग्स (PBKS) ने 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 265 रन ठोक डाले. पंजाब किंग्स (PBKS) ने 7 गेंद बाकी रहते ही 265 रन का टारगेट चेज कर लिया और 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए ओपनिंग बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने तूफानी बैटिंग करते हुए सिर्फ 26 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली. प्रभसिमरन सिंह ने 292.31 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 9 चौके और 5 छक्के लगाए. इसके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों पर 71 रनों की नाबाद पारी खेली. श्रेयस अय्यर ने 197.22 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 3 चौके और 7 छक्के लगाए.

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2. 262 रन का टारगेट चेज किया

पंजाब किंग्स (PBKS) ने इससे पहले 26 अप्रैल 2024 को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिए 262 रनों के टारगेट को चेज कर लिया था. इस IPL T20 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 261 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए ओपनर फिल साल्ट ने सिर्फ 37 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेली. फिल साल्ट ने 202.70 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 6 चौके और 6 छक्के लगाए. कोलकाता नाइट राइडर्स के 262 रनों के लक्ष्य के जवाब में पंजाब किंग्स ने 18.4 ओवर में 2 विकेट खोकर 262 रन ठोक डाले और 8 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. T20 क्रिकेट में यह पहला मौका था, जब किसी टीम ने 262 रन का टारगेट चेज करते हुए जीत हासिल की. पंजाब किंग्स के ओपनर जॉनी बेयरस्टो ने 48 गेंदों पर नाबाद 108 रन ठोक दिए. जॉनी बेयरस्टो ने 225 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 8 चौके और 9 छक्के लगाए. जॉनी बेयरस्टो के अलावा शशांक सिंह ने सिर्फ 28 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली. शशांक सिंह ने 242.85 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 2 चौके और 8 छक्के लगाए.