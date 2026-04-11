0 ट्रॉफी वाली पंजाब किंग्स ने असंभव को किया संभव, इस रिकॉर्ड के लिए सालों से तरस रही CSK और मुंबई इंडियंस

Punjab Kings: आईपीएल 2026 के 17वें मैच में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर इतिहास रच दिया. पंजाब ने भले ही अभी तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन इस टीम ने वो कारनामा किया है जो 5-5 बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस अभी तक नहीं कर सकी है.
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Punjab Kings Record: पिछले साल की उपविजेता पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 में भी जीत के रथ पर सवार है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली इस टीम को रोकना आसान नहीं है. शनिवार को पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. पंजाब किंग्स ने भले ही अभी तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन इस टीम ने वो कारनामा किया है जो 5-5 बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस अभी तक नहीं कर सकी है.
आईपीएल 2026 के 17वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बनाए थे. ऐसा लगा कि पंजाब किंग्स के लिए ये टारगेट हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन सरपंच साहब की टीम ने 7 गेंद रहते ही लक्ष्य का पीछा कर लिया. पंजाब किंग्स आईपीएल के इतिहास में पहली टीम बनी है, जिसने रिकॉर्ड 10 बार 200 से अधिक रनों का सफल चेज किया है. इस स्पेशल क्लब में मुंबई इंडियंस और CSK पंजाब से काफी पीछे है.
ऐसा लगता है जैसे पंजाब किंग्स के खिलाफ किसी भी टोटल को डिफेंड करना मुश्किल है. इस टीम का ट्रॉफी जीतने का सपना अभी तक अधूरा है, लेकिन पंजाब ने 10वीं बार 200+ रनों का सफल पीछा कर बता दिया कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो इस साल ये टीम चैंपियन बन सकती है.
IPL में सबसे ज्यादा बार 200 या अधिक रनों का पीछा
10 - पंजाब किंग्स
6 - मुंबई इंडियंस
5 - राजस्थान रॉयल्स
4 - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
4 - सनराइजर्स हैदराबाद
3 - चेन्नई सुपर किंग्स
3 - कोलकाता नाइट राइडर्स
3 - लखनऊ सुपर जायंट्स
3 - दिल्ली कैपिटल्स
2 - गुजरात टाइटंस
मुंबई इंडियंस दूसरे नंबर पर
200 या इससे अधिक रनों का पीछा करने वालों की सूची में मुंबई इंडियंस दूसरे नंबर पर है. 5 बार की चैंपियन टीम ने 6 बार ऐसा किया है, लेकिन पंजाब किंग्स उनसे बहुत आगे है. इस मामले में चेन्नई सुपर किंग्स बहुत पीछे है, जिसने आईपीएल में 3 बार ये कारनामा किया है. आईपीएल 2025 की विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 बार 200+ रनों का सफल पीछा किया है.
पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर पहुंची पंजाब किंग्स
आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं. 3 में उन्हें जीत मिली है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था. 7 अंकों के साथ श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर है. जीत का चौका लगाकर राजस्थान रॉयल्स शिखर पर कायम है.
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