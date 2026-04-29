IPL 2026: 25 साल के क्रिकेटर का कमाल, लगातार 4 सीजन में ठोके 300+ रन, टीम इंडिया में मौके का इंतजार

IPL 2026: टीम इंडिया को भविष्य के लिए एक धुआंधार ओपनर मिल गया है. IPL में ये बल्लेबाज लगातार अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहा है. भारत के 25 साल के युवा बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं. पंजाब किंग्स (PBKS) के ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में 44 गेंदों में 59 रनों की विस्फोटक पारी खेली. प्रभसिमरन सिंह ने 134.09 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 6 चौके और 1 छक्का जमाया.

25 साल के क्रिकेटर का कमाल

प्रभसिमरन सिंह ने पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए लगातार 4 IPL सीजन में 300 या उससे अधिक रन पूरे कर लिए हैं. इसके बावजूद अब तक उन्हें टीम इंडिया में नहीं लिया गया है. IPL 2026 सीजन में प्रभसिमरन सिंह ने क्लास के साथ-साथ आक्रमकता भी दिखाई है. प्रभसिमरन सिंह ने एक बार फिर टीम इंडिया में डेब्यू के लिए अपना दावा ठोका है. प्रभसिमरन सिंह ने IPL 2023 में 358 रन, IPL 2024 में 334 रन, IPL 2025 में 549 रन और IPL 2026 में अभी तक 346 रन बनाए हैं. पंजाब किंग्स (PBKS) के धाकड़ ओपनर प्रभसिमरन सिंह की खूब चर्चा हो रही है. 25 साल के प्रभसिमरन सिंह पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए ओपनर का रोल निभाते हैं.

IPL 2026 में गदर मचाया हुआ

IPL 2026 के ऑक्शन से पहले ही पंजाब किंग्स (PBKS) ने प्रभसिमरन सिंह को 4 करोड़ रुपये की कीमत में रिटेन किया था. प्रभसिमरन सिंह ने अभी तक IPL के 59 मैचों में 28.96 की औसत और 156.94 के स्ट्राइक रेट से 1651 रन बनाए हैं. भारत को भविष्य के लिए प्रभसिमरन सिंह के रूप में एक खतरनाक ओपनर मिल गया है. IPL 2026 में प्रभसिमरन सिंह ने गदर मचाया हुआ है. पावर-प्ले में कोई भी गेंदबाज प्रभसिमरन सिंह के सामने बॉलिंग नहीं करना चाहेगा. प्रभसिमरन सिंह विरोधी टीम के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई करते हैं.

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कौन हैं प्रभसिमरन सिंह?

प्रभसिमरन सिंह पटियाला (पंजाब) के रहने वाले हैं. प्रभसिमरन सिंह पंजाब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं. प्रभसिमरन सिंह ने अभी तक 29 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 36.34 की औसत से 1599 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 202 रन है. प्रभसिमरन सिंह ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 शतक और 4 अर्धशतक ठोके हैं. प्रभसिमरन सिंह ने 55 लिस्ट A मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6 शतक और 11 अर्धशतक के साथ 2140 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह का लिस्ट A क्रिकेट में बेस्ट स्कोर 167 रन है. प्रभसिमरन सिंह ने 123 टी20 मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 25 अर्धशतकों के साथ 3501 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह का टी20 क्रिकेट में बेस्ट स्कोर नाबाद 119 रन है. प्रभसिमरन सिंह बेहतरीन विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं.