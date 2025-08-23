शुभमन गिल को अपना हीरो मानता है ये विस्फोटक बल्लेबाज, सफेद जर्सी में रनों की बारिश करने के लिए भरी हुंकार

Priyansh Arya Cricketer: आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए धमाल मचाने वाले प्रियांश आर्य अब दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में ताबड़तोड़ अंदाज में रन बना रहे हैं. वह टूर्नामेट में आउटर दिल्ली वॉरियर्स के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ 52 गेंद में शतक ठोककर तहलका मचाया है. प्रियांश टी20 क्रिकेट में काफी सफल हैं, लेकिन वह अपना नाम रेड बॉल क्रिकेट में बनाना चाहते हैं. प्रियांश की नजर सबसे लंबे फॉर्मेट में धमाल मचाने पर है.

पंजाब की सफलता में अहम योगदान

आईपीएल 2025 में पंजाब के लिए 17 पारियों में 475 रन बनाकर प्रियांश टूर्नामेंट के हीरोज में से एक थे. उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. प्रियांश ने कहा है कि वह अपने ऊपर दबाव को हावी नहीं होने देते हैं और उनका ध्यान पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन करने पर है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने दिल्ली प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में 8 पारियों में 303 रन बनाए हैं. उनका औसत 37.88 और स्ट्राइक रेट 166.48 रहा है। इसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है.

पोंटिंग-अय्यर को दिया सफलता श्रेय

प्रियांश आर्य ने बताया कि कोच रिकी पोंटिंग और कप्तान श्रेयस अय्यर ने उन्हें पूरी आजादी दी थी. उन्होंने इंडिया टुडे से कहा, ''उन दोनों ने मुझे बहुत आजादी दी. जैसा मैं खेलना चाहता हूं, वैसा खेलूं, जब तक वह टीम के लिए फायदेमंद हो. चाहे मैं 10 गेंदों में 30 रन बनाऊं या 30 गेंदों में 30 रन. जब तक यह टीम की मदद करता है, वे इससे खुश थे.''

रणजी ट्रॉफी का इंतजार

टी20 में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबको प्रभावित करने के बाद प्रियांश आर्य अब रेड-बॉल क्रिकेट में भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं. 23 वर्षीय इस खिलाड़ी ने बताया कि वह काफी रेड-बॉल मैच खेल चुके हैं और रणजी ट्रॉफी की कठिन परिस्थितियों में खुद को चुनौती देना चाहते हैं. वह लंबे प्रारूप में भारतीय कप्तान शुभमन गिल को अपना हीरो मानते हैं. प्रियांश का लक्ष्य है कि वह अपने घरेलू सीजन में भी इस फॉर्म को जारी रखें. दिल्ली प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में छह छक्के जड़ने के बाद से इस युवा खिलाड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है.