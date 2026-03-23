ऐसा हुआ तो थम जाएगी फैंस की धड़कनें... IPL में विराट कोहली को आउट कर उनके पैर छूना चाहता है ये गेंदबाज

IPL 2026: विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि ब्रांड हैं. दुनियाभर में उनकी फैन फॉलोइंग का क्रेज अलग लेवल का है. करोड़ों फैंस तो 'किंग' कोहली के दीवाने हैं ही, कई युवा क्रिकेटर्स भी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आईपीएल 2026 से पहले पंजाब किंग्स के युवा गेंदबाज ने दिलचस्प ख्वाहिश जाहिर की है. स्पिनर विशाल निषाद ने ये ऐलान कर दिया कि विराट कोहली उनके आदर्श हैं और अगर वो उनका विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो आउट करने के बाद कोहली के पैर छुएंगे.

पंजाब किंग्स के नए मिस्ट्री स्पिनर विशाल निषाद ने इस आईपीएल सीजन में अपने आदर्श विराट कोहली का सामना करने के लिए एक योजना बनाई है. अगर उनका ये प्लान सफल रहा तो यकीन मानिए फैंस को एक अद्भुत नजारा देखने को मिल सकता है, जो इससे पहले क्रिकेट के मैदान पर कभी नहीं हुआ होगा.

कोहली को आउट कर पैर छूने की ख्वाहिश



उत्तर प्रदेश के 20 साल के खिलाड़ी ने पंजाब किंग्स के यूट्यूब चैनल पर अपने दिल की बात कही. मिस्ट्री स्पिनर ने कहा, ''मैं उनसे अभी तक मिला नहीं हूं, लेकिन इस सीजन में मेरा उनसे दो बार सामना होगा. अगर मैं उनका विकेट ले लेता हूं तो मैं उनके पैर छूऊंग, क्योंकि वे मेरे आदर्श हैं.''

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युवा स्पिनर विशाल निषाद ने बताया कि वो पंजाब किंग्स के लिए 18 नंबर की जर्सी पहनकर उतरना चाहते थे, क्योंकि विराट कोहली भी '18 नंबर' की जर्सी पहनते हैं. हालांकि, उनके साथी खिलाड़ी प्रियांश ने पहले ही इसपर कब्जा कर लिया है, इसलिए वो 18 की जगह 81 नंबर की जर्सी पहनकर खेलेंगे.

कौन हैं विशाल निषाद?

गोरखपुर से महज 13 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव मद्राहा के एक चित्रकार के बेटे, निषाद ने महज चार साल पहले चमड़े की गेंद से खेलना शुरू किया था और कुछ ही महीनों में वो यूपीटी20 लीग की फ्रेंचाइजी गोरखपुर लायंस के अहम खिलाड़ी बन गए. उन्होंने दो लगातार सीजन में छह और आठ विकेट लेकर अपनी छाप छोड़ी. विशाल की किस्मत बदलने में उत्तर प्रदेश के पूर्व कप्तान और पंजाब किंग्स के स्काउट अंकित राजपूत की अहम भूमिका रही थी. राजपूत ने पोंटिंग और अन्य लोगों के सामने निषाद के लिए जोरदार पैरवी की. IPL 2026 से पहले हुए ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने 20 साल के स्पिनर को 30 लाख रुपये में खरीदा.

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