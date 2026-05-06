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Hindi Newsक्रिकेटहार की हैट्रिक से फंस गई पंजाब किंग्स, टॉप-2 में क्वालीफाई करना मुश्किल, प्लेऑफ से भी कट जाएगा पत्ता? समझें गणित

हार की हैट्रिक से फंस गई पंजाब किंग्स, टॉप-2 में क्वालीफाई करना मुश्किल, प्लेऑफ से भी कट जाएगा पत्ता? समझें गणित

Punjab Kings Playoff Qualification Scenario: आईपीएल 2026 में आधे सफर तक पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल के शिखर पर कायम थी. लगातार 3 हार के बाद अब Shreyas Iyer की टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है. बता दें कि ग्रुप स्टेज में टॉप-2 पर फिनिश करने वाली टीमों को फायदा होता है. प्लेऑफ के क्वालिफायर-1 में हार के बावजूद उन्हें एक और मौका मिलता है, वहीं जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में पहुंच जाती है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 06, 2026, 11:09 PM IST
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हार की हैट्रिक से फंस गई पंजाब किंग्स, टॉप-2 में क्वालीफाई करना मुश्किल, प्लेऑफ से भी कट जाएगा पत्ता? समझें गणित

Punjab Kings Playoff Qualification Scenario: आईपीएल 2026 में 'जीत का सिक्सर' लगाने के बाद पंजाब किंग्स की गाड़ी अचानक से भटक गई है. बुधवार  (6 मई) को हुए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम को 33 रनों से रौंद दिया. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मिली शानदार जीत के बाद पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम ने पॉइंट्स टेबल पर लंबी छलांग लगाई है. 11 मैचों में 14 के साथ SRH अब शिखर पर पहुंच गई है, वहीं लंबे समय बाद पंजाब किंग्स को एक स्थान का नुकसान हुआ है. PBKS अब 10 मैचों में 13 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर है. आरसीबी 12 अंक के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गई है. हार की हैट्रिक के बाद पंजाब किंग्स के लिए आगे का सफर अब आसान नहीं होने वाला है.

टूर्नामेंट के आधे सफर तक पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल के शिखर पर कायम थी. लगातार 3 हार के बाद अब श्रेयस अय्यर की टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है. बता दें कि ग्रुप स्टेज में टॉप-2 पर फिनिश करने वाली टीमों को फायदा होता है. प्लेऑफ के क्वालिफायर-1 में हार के बावजूद उन्हें एक और मौका मिलता है, वहीं जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में पहुंच जाती है.

पंजाब किंग्स के लिए टॉप-2 में रहना नहीं आसान

अब पंजाब किंग्स के लिए पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में फिनिश करना उनके बाएं हाथ का खेल नहीं है. अगर उन्हें ऐसा करना है तो श्रेयस अय्यर एंड कंपनी को दोबारा जीत के रथ पर सवार होना होगा और बाकी बचे 4 में से 3 मैचों में जीत दर्ज करनी होगी. अगर वो ग्रुप स्टेज में 19 अंकों पर सफर खत्म करते हैं तो आसानी से टॉप-2 में क्वालीफाई कर जाएंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें बाकी मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा.

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प्लेऑफ से भी कट सकता है पत्ता?

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद पंजाब किंग्स के मनोबल पर भी तगड़ा झटका लगा होगा. बैक टू बैक 3 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. टीम की फील्डिंग बेहद रही है और खिलाड़ियों ने पिछले कुछ मैचों में थोक के भाव में कैच टपकाए हैं. ऐसे में हेड कोच रिकी पोंटिंग और कप्तान श्रेयस अय्यर को टीम में नई जान फूंकनी होगी. ग्रुप स्टेज का दौर अब अंतिम पड़ाव पर है और यहां से 1-2 हार उनके प्लेऑफ में पहुंचने के सपने को चकनाचूर कर सकता है. प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पंजाब किंग्स को अभी भी बाकी बचे 4 मैचों में से 2 में जीत दर्ज करनी होगी. साथ में नेट रनरेट भी बेहतर करने की जरूरत पड़ सकती है.

पंजाब किंग्स के बाकी बचे मुकाबले 

सोमवार, 11 मई: पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, धर्मशाला
गुरुवार, 14 मई: पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस, धर्मशाला
रविवार, 17 मई: पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, धर्मशाला
शनिवार, 23 मई: पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, इकाना स्टेडियम

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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