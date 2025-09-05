पहले फैंस अब लोगों का भी जीत रहे दिल, पंजाब किंग्स ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान किए इतने लाख

भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक बारिश ने तबाही मचा रखी है. पूरे उत्तर भारत में बुरी स्थित बनी हुई है. सबसे ज्यादा पंजाब में लोग मानसून की मार से परेशान हैं. देश भर के सेलिब्रिटिज और पंजाबी सिंगर बढ़-चढ़कर पंजाब की मदद करने आ रहे हैं. ऐसे में सभी सिंगर और पंजाबी सेलिब्रिटिज बचाव का काम कर रहे हैं. इसी बीच आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा ने सभी का दिल जीत लिया है. पंजाब किंग्स ने तकरीबन 34 लाख के डोनेशन का ऐलान किया है. यही नहीं क्राउडफंडिंग के माध्यम से पैसे जुटाने में लगी हुई है.

फ्रंटफुट पर आई पंजाब किंग्स

आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने सोशल मीडिया के माध्यम में पोस्ट जारी कर बाढ़ से परेशान पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए RTI और हेमकुंड साहिब के साथ हाथ मिलाया. फ्रेंचाइजी इससे ज्यादा से ज्यादा रिलीफ प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाएगी. दोनों ही संगठन साथ मिलकर ‘टुगेदर फॉर पंजाब’ एक रिहैब प्रोग्राम रन करेंगी. ऐसे में इसकी पहली शुरुआत पंजाब किंग्स ने की और 33.08 लाख रुपए का दान कर इसकी शुरुआत की.

ग्लोबल सिख चैरिटी को 2 करोड़

पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइजी यहीं नहीं रुकीं खुद 34 लाख के आसपास डोनेट करने के बाद अब केटो क्राउडफंडिंग ऐप के जरिए 2 महज 15 सितंबर तक 2 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने का टारगेट रखी है. पंजाब किंग्स इन पैसों को सिख चैरिटी ग्लोबल सिख को देगी. पंजाब के गांव और शहरों के बुरे हाल हैं. राज्य के हालात पूरी तरह से खराब हो चुके हैं. लोगों को अपना घर-द्वार छोड़कर पलायन तो करना पड़ रहा है और उनके साथ मवेशियों को भी बचाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यही नहीं फ्रेंचाइजी ये भी कहा दान किए गए फंड से रेस्क्यू के लिए बोट भी खरीदी जाएगी. जिससे लोगों को निकालने उनको मदद का सामान पहुंचाने जैसी चीजों का काम जाएगा.

2025 के फाइनल में हारी थी पंजाब किंग्स

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स का प्रदर्शन साल 2025 के 18वें सीजन में बेहद खास रहा था. पंजाब किंग्स ने साल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया और वो आईपीएल के फाइनल में आरसीबी से हारी. ये फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट जीतते-जीतते रह गई और अब जब ऐसी बाढ़ की स्थित है. ऐसे में बढ़ चढ़कर आगे आना रिहैब प्रोग्राम्स चलाना मदद करना ये दिखाता है की फ्रेंचाइजी के मालिक का दिल कितना बड़ा है.