Purple Cap 2026: 19वें सीजन में कहर बरपाने वाले 10 गेंदबाज...नंबर 1 पर स्विंग का सुल्तान, लिस्ट में एकमात्र स्पिनर शामिल

IPL 2026 Purple Cap Race After 67 Matches: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का लीग स्टेज अब अपने अंतिम मोड़ पर है. टूर्नामेंट में अब तक 67 रोमांचक मुकाबले खेले जा चुके हैं. इस सीजन में जहां बल्लेबाजों ने रनों का पहाड़ खड़ा किया है, वहीं गेंदबाजों के बीच भी सबसे प्रतिष्ठित सम्मान 'पर्पल कैप' (Purple Cap) को हथियाने के लिए कांटे की टक्कर चल रही है.

67 मैचों के बाद आईपीएल 2026 की टॉप-10 विकेट टेकर्स की लिस्ट को देखा जाए, तो इसमें भारतीय गेंदबाजों का जबरदस्त दबदबा साफ नजर आ रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आखिरी लीग मैच में भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) खाली हाथ रहे हों और उन्हें कोई विकेट न मिला हो, लेकिन इसके बावजूद वे पर्पल कैप की गद्दी पर शान से राज कर रहे हैं.

आईपीएल के नियमों के अनुसार, यदि दो या दो से अधिक गेंदबाजों के विकेट लीग स्टेज या सीजन के अंत में बराबर होते हैं, तो जिस गेंदबाज का इकॉनमी रेट (Economy Rate) सबसे बेहतर होता है, पर्पल कैप उसी के सिर पर सजती है. इसी नियम के आधार पर भुवी इस समय रबाडा को पछाड़कर नंबर-1 बने हुए हैं.

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IPL 2026 पर्पल कैप की रेस में शामिल टॉप 10 बॉलर

भुवनेश्वर कुमार (RCB) – 14 मैचों में 24 विकेट

कगिसो रबाडा (GT) – 14 मैचों में 24 विकेट

अंशुल कंबोज (CSK) – 14 मैचों में 21 विकेट

राशिद खान (GT) – 14 मैचों में 19 विकेट

ईशान मलिंगा (SRH) – 14 मैचों में 19 विकेट

जोफ्रा आर्चर (RR) – 13 मैचों में 18 विकेट

कार्तिक त्यागी (PBKS) – 13 मैचों में 18 विकेट

मोहम्मद सिराज (RCB) – 14 मैचों में 17 विकेट

प्रिंस यादव (LSG) – 13 मैचों में 16 विकेट

साकिब हुसैन (KKR) – 10 मैचों में 15 विकेट

एकमात्र स्पिनर कौन?

टॉप 10 बॉलर्स की लिस्ट में एकमात्र स्पिनर कोई और नहीं बल्कि राशिद खान हैं, जो गुजरात टाइटंस के लिए अब तक 14 मैचों में 19 विकेट ले चुके हैं. पहले फेज में वो संघर्ष करते दिखे थे, लेकिन दूसरे फेज में राशिद ने कमाल की बॉलिंग की है.

ईशान मलिंगा ने लगाई लंबी छलांग

टूर्नामेंट के 67वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर आरसीबी के खिलाफ 2 विकेट चटकाए. इस प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने लंबी छलांग लगाई है. वे अब 14 मैचों में 19 विकेट लेकर सीधे 8वें स्थान से ऊपर चढ़कर 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के युवा सनसनी अंशुल कंबोज 21 विकेटों के साथ मजबूती से तीसरे नंबर पर जमे हुए हैं.

क्या है पर्पल कैप?

आईपीएल (IPL) में पूरे सीजन के दौरान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप (Purple Cap) दी जाती है. सीजन के अंत तक जिस गेंदबाज के नाम सबसे अधिक विकेट होते हैं, वही इस प्रतिष्ठित खिताब का असली विजेता बनता है. जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के सिर पर यह कैप सजती है. अब तक कई दिग्गज गेंदबाज इस सम्मान को हासिल कर चुके हैं. पहले सीजन यानी 2008 में सोहेल तनवीर ने यह अवॉर्ड जीता था, जबकि पिछले सीजन यानी 2025 में इसे गुजरात के प्रसिद्ध कृष्णा ने हासिल किया था.

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