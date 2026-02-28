किस्मत, कमाल और कामरान... J&K का वो योद्धा, जो 8 बार के चैंपियन कर्नाटक के लिए बना 'साइलेंट किलर'

Advertisement
trendingNow13125524
Ranji Trophy Final Qamran Iqbal Century: जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर कामरान इकबाल की अद्भुत कहानी, जो रातों-रात श्रीनगर की 2 डिग्री ठंड से हुबली की तपती गर्मी में पहुंचे और रणजी ट्रॉफी फाइनल में 8 बार की चैंपियन कर्नाटक के खिलाफ 'साइलेंट किलर' बनकर उभरे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 28, 2026, 02:28 PM IST
Ranji Trophy Final Qamran Iqbal Century: कर्नाटक के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के बल्लेबाज कामरान इकबाल ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में शानदार शतक लगा दिया. उन्होंने हुबली में एक ऐसी पारी खेली, जिसे सदियों तक क्रिकेट फैंस याद रखेंगे. 8 बार की चैंपियन कर्नाटक के खिलाफ उन्होंने मानसिक मजबूती दिखाई और किस्मत के सहारे यादगार पारी खेली. जम्मू-कश्मीर क्रिकेट के इतिहास में अचानक से उनका हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है. वह अब राज्य के हीरो बन गए हैं.

हुबली एयरपोर्ट के टरमैक से बाहर निकलने तक की दूरी मुश्किल से 100 मीटर रही होगी, लेकिन मंगलवार की सुबह कामरान इकबाल ने इस फासले को ऐसे तय किया जैसे वह किसी ओलंपिक रिले का आखिरी हिस्सा दौड़ रहे हों. वहां से निकलते ही वह एक गाड़ी में सवार हुए और 20 मिनट की आपाधापी भरी यात्रा के बाद केएससीए (KSCA) स्टेडियम पहुंचे. कामरान का यह संघर्ष केवल मैदान तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि बदलते मौसम और परिस्थितियों से तालमेल बिठाने का भी था.

क्या कामरान को फाइनल खेलने की उम्मीद थी?
 
जम्मू-कश्मीर के लिए अपने पहले रणजी ट्रॉफी फाइनल में खेलने का अवसर पिछली शाम साढे़ नौ बजे तक भी एक दूर की कौड़ी लग रहा था. तभी कामरान के फोन की घंटी बजी और उन्हें तुरंत बैग पैक करने को कहा गया, क्योंकि टीम के नियमित ओपनर शुभम खजुरिया चोटिल होकर मैच से बाहर हो गए थे. यह उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था.

2 डिग्री की ठंड से तपती गर्मी का सामना कैसे किया?

कामरान रात 11:30 बजे श्रीनगर से रवाना हुए और मुंबई में चार घंटे के लेओवर के बाद सुबह 7:35 बजे हुबली उतरे.जब वह सवा आठ बजे मैदान पर पहुंचे, तो जम्मू-कश्मीर की टीम वार्म-अप कर रही थी. 12 घंटे पहले वह श्रीनगर की 2 डिग्री की कड़ाके की ठंड में थे और अब वह तपती गर्मी में प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाजों का सामना करने के लिए पैड पहन रहे थे. यह उनकी मानसिक मजबूती का बेहतरीन उदाहरण था.

 

fallback

 

क्या पहली पारी की विफलता के बाद किस्मत पलटी?

पहली पारी में मात्र 6 रन पर आउट होने के बाद कामरान को लगा होगा कि क्या उन्हें दोबारा मौका मिलेगा. लेकिन दूसरी पारी में जब मौका आया, तो उन्होंने इसे दोनों हाथों से लपका. कर्नाटक ने 291 रनों की बढ़त खाने के बाद वापसी की कोशिश की और J&K के 32 रन पर 2 विकेट झटक लिए. कर्नाटक की रणनीति J&K को सस्ते में आउट कर लक्ष्य का पीछा करने की थी.

क्या उस जादुई गेंद ने मैच का रुख बदल दिया? 

पारी के दौरान विद्याधर पाटिल की एक बेहतरीन गेंद कामरान के ऑफ-स्टंप को चूमती हुई निकली. करीबी खिलाड़ियों और गेंदबाज को यकीन था कि विकेट गिर गया है, लेकिन गिल्लियां अपनी जगह से नहीं हिलीं. हैरान होकर फील्डर्स ने किस्मत बदलने के लिए बेल्स को आपस में बदला भी, लेकिन कामरान का भाग्य अडिग रहा. इसके बाद उन्होंने स्लेजिंग और दबाव का डटकर सामना किया और रणजी फाइनल में एक शानदार शतक लगा दिया.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Ranji trophyJammu Kashmirkarnataka

