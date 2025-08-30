क्विंटन डि कॉक ने चुनी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ Playing XI, इन खूंखार क्रिकेटर्स को दिया मौका

Quinton De Kock All Time Best Left Handers Playing XI: साउथ अफ्रीका के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डि कॉक (Quinton De Kock) ने वर्ल्ड क्रिकेट के एक से बढ़कर एक बाएं हाथ के महान क्रिकेटरों को चुनकर अपनी ऑल टाइम बेस्ट लेफ्ट हैंडर्स प्लेइंग इलेवन (Playing 11) बनाई है. हैरानी की बात ये रही कि क्विंटन डि कॉक ने अपनी प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में सौरव गांगुली, युवराज सिंह, जहीर खान और इरफान पठान जैसे कई महान क्रिकेटरों को नहीं चुना है.

क्विंटन डि कॉक ने चुनी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ Playing 11

क्विंटन डि कॉक ने अपनी प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में मैथ्यू हेडन को बतौर ओपनिंग बल्लेबाज जगह दी है. क्विंटन डि कॉक ने खुद को मैथ्यू हेडन के ओपनिंग जोड़ीदार और विकेटकीपर के रूप में चुना है. क्विंटन डि कॉक ने सनथ जयसूर्या को नंबर 3 और कुमार संगकारा को नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए चुना है. क्विंटन डि कॉक ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज माइकल हसी को नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए चुना है.

इस खूंखार क्रिकेटर को दिया मौका

क्विंटन डि कॉक ने अपनी प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में रवींद्र जडेजा को ऑलराउंडर के तौर पर चुना है. रवींद्र जडेजा इकलौते भारतीय हैं, जिन्हें क्विंटन डि कॉक ने अपनी प्लेइंग इलेवन में जगह दी है. हैरानी की बात ये रही कि क्विंटन डि कॉक ने अपनी प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में युवराज सिंह जैसे महान बाएं हाथ के क्रिकेटर को नहीं चुना है. युवराज सिंह ने अपने 17 साल के इंटरनेशनल करियर में 40 टेस्ट, 304 वनडे और 58 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. युवराज सिंह ने टेस्ट में 1900, वनडे में 8701 और टी20 इंटरनेशनल में 1177 रन बनाए हैं. युवराज सिंह ने टेस्ट में 9, वनडे में 111 और टी20 इंटरनेशनल में 28 विकेट झटके हैं. युवराज सिंह ने भारत की 2007 टी20 वर्ल्ड कप जीत और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

स्पिन गेंदबाज

क्विंटन डि कॉक ने अपनी प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में श्रीलंका के महान स्पिनर रंगना हेराथ को बतौर स्पिन गेंदबाज चुना है.

तेज गेंदबाज

क्विंटन डि कॉक ने अपनी प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में चामिंडा वास, वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर और मिचेल जॉनसन को बतौर तेज गेंदबाज चुना है.

क्विंटन डि कॉक की सर्वश्रेष्ठ Playing XI

मैथ्यू हेडन, क्विंटन डि कॉक (विकेटकीपर), सनथ जयसूर्या, कुमार संगकारा, माइकल हसी, चामिंडा वास, वसीम अकरम, रंगना हेराथ, मोहम्मद आमिर, रवींद्र जडेजा और मिचेल जॉनसन.