Advertisement
trendingNow12994667
Hindi Newsक्रिकेट

संन्यास से लौटकर Quinton De Kock ने रच डाला इतिहास, एक झटके में तोड़ा कोहली-डिविलियर्स का ये महारिकॉर्ड

Quinton De Kock: साउथ अफ्रीका के स्टार ओपनर क्विंटन डी कॉक ने पाकिस्तान के खिलाफ हुई वनडे सीरीज के आखिरी मैच में बड़ा कमाल किया. टीम भले ही 7 विकेट से मैच हार गई, लेकिन उन्होंने 53 रन बनाकर एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिसकी गूंज पूरे विश्व क्रिकेट में है. उन्होंने एक झटके में कई दिग्गजों को पछाड़ दिया है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Quinton De Kock
Quinton De Kock

Quinton De Kock: इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद जब क्विंटन डी कॉक ने दोबारा मैदान पर कदम रखा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी वापसी इतनी धमाकेदार होगी. पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में भले ही साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन क्विंटन डी कॉक ने बल्ले से ऐसा कमाल कर दिया, जिसने रिकॉर्ड बुक हिला दी है. पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे में 53 रन बनाने के साथ ही उन्होंने करियर में 7 हजार वनडे रन पूरे किए और इतिहास रच डाला. उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसे अब तक सिर्फ कुछ ही दिग्गज छू सके थे. उन्होंने एक झटके में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और केन विलियमसन जैसे दिग्गजों को एक साथ पछाड़ दिया.

डी कॉक ने अपने वनडे करियर के केवल 158 पारियों में 7000 रन का आंकड़ा छू लिया. यह उपलब्धि उन्हें दुनिया में सबसे तेजी से 7000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज की श्रेणी में खड़ा करती है. इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने विराट कोहली (161 पारियां), केन विलियमसन (159 पारियां)एबी डिविलियर्स (166 पारियां) को पीछे छोड़ दिया.

सबसे तेज 7 हजार रन बनाने वाले दूसरे बैटर बने

क्विंटन डी कॉक अब पूरी दुनिया में सबसे तेज 7 हजार रन बनाने वाले दूसरे बैटर बन गए हैं. इस लिस्ट में नंबर एक पर हाशिम आमला हैं, जिन्होंने 150 पारियों में 7 हजार रन पूरे किए थे. यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो आज तक नहीं टूटा.

Add Zee News as a Preferred Source

वनडे में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले बैटर

150 - हाशिम अमला

158 - क्विंटन डी कॉक

159 - केन विलियमसन

161 - विराट कोहली

166 - एबी डिविलियर्स

168 - जो रूट

174 - सौरव गांगुली

181 - रोहित शर्मा

183 - ब्रायन लारा

3 मैचों में डी कॉक ने बनाए 239 रन

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे में साउथ अफ्रीका को हार मिली. पाकिस्तान ने यह मैच 7 विकेट से जीता. पहले बैटिंग करने उतरी अफ्रीका की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और टीम 37.5 ओवर में सिर्फ 143 रन पर ढेर हो गई थी, जवाब में पाकिस्तान ने 25.1 ओवर में 144 रन बनाकर मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया और सीरीज 2-1 से अपने नाम की. आखिरी मुकाबले में डी कॉक ने 53 रन की पारी खेली. 3 मैचों की इस सीरीज में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे. उन्होंने 119.50 की औसत से 239 रन बनाए, जिसमें 20 चौके और 10 छक्के शामिल थे.

ये भी पढ़ें: Team India next Series: ऑस्ट्रेलिया टूर खत्म, अब इस टीम से अगली सीरीज खेलेगा भारत, नोट कर पूरा शेड्यूल और मैच टाइमिंग

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Quinton de Kock

Trending news

ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
Nuclear Test
ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
ATS
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
doda
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
Army
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
Gandhi surname
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
vote Chori
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
Stray dogs
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
Weather
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
Droupadi Murmu
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल