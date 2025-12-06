क्विंटन डी कॉक का क्रिकेट बुक हिलाने वाला शतक, सचिन की बराबरी... पोंटिंग-डिविलियर्स-संगाकारा का रिकॉर्ड तहस-नहस

Quinton de Kock ODI Record: विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में क्विंटन डी कॉक ने अपने ODI क्रिकेट का 23वां शतक ठोका. इस एक सेंचुरी से उन्होंने रिकी पोंटिंग, कुमार संगाकारा, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया और साथ ही एक रिकॉर्ड के मामले में पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा की वापसी कर ली.
Quinton de Kock ODI Record: भारत के खिलाफ सीरीज हो और क्विंटन डी कॉक का बल्ला ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले दो मैचों में फेल होने के बाद तीसरे ODI में साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज ने शतक जड़कर साबित कर दिया कि अभी उनमें बहुत जान बाकी है. विशाखापत्तनम में क्विंटन डी कॉक ने सेंचुरी ठोककर इतिहास रच दिया. यूं कहें कि एकदिवसीय क्रिकेट में डि कॉक टीम इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं तो ये गलत नहीं होगा.
विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में क्विंटन डी कॉक ने अपने ODI क्रिकेट का 23वां शतक ठोका. इस एक सेंचुरी से उन्होंने रिकी पोंटिंग, कुमार संगाकारा, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया और साथ ही एक रिकॉर्ड के मामले में पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा की वापसी कर ली.
क्विंटन डी कॉक अपने करियर की शुरुआत से ही भारत के खिलाफ खतरनाक साबित हुए हैं. उन्होंने अपने डेब्यू सीरीज में ही टीम इंडिया के विरुद्ध रनों की बरसात कर दी थी. विशाखापत्तनम में उन्होंने भारत के खिलाफ ODI में 7वां शतक जड़ा. डी कॉक पूर्व श्रीलंकन खिलाड़ी सनथ जयसूर्या के साथ संयुक्त रूप से भारत के खिलाफ सबसे अधिक सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने इस मामले में एबी डिविलियर्स, रिकी पोंटिंग और कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ दिया. तीनों के नाम 6 शतक थे.
वनडे इंटरनेशनल का 23वां शतक जड़कर क्विंटन डि कॉक ने वो कारनामा किया जो सिर्फ श्रीलंका के पूर्व महान बल्लेबाज कुमार संगाकारा ने किया था. डी कॉक एक नामित विकेटकीपर के रूप में सर्वाधिक एकदिवसीय सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने संगाकारा के 23 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.
क्विंटन डि कॉक अपने घर से बाहर किसी दूसरे देश में सबसे ज्यादा ODI शतक जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. वो भारत में अब तक 7 सेंचुरी ठोक चुके हैं. इस स्पेशल क्लब में उनके साथ सचिन तेंदुलकर (यूएई में), सईद अनवर (यूएई में) एबी डिविलियर्स (भारत में) और रोहित शर्मा (इंग्लैंड में) जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं. सभी के नाम घर से बाहर किसी एक देश में 7 शतक है.
