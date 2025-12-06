Advertisement
trendingNow13031383
Hindi Newsक्रिकेट

क्विंटन डी कॉक का क्रिकेट बुक हिलाने वाला शतक, सचिन की बराबरी... पोंटिंग-डिविलियर्स-संगाकारा का रिकॉर्ड तहस-नहस

Quinton de Kock ODI Record: विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में क्विंटन डी कॉक ने अपने ODI क्रिकेट का 23वां शतक ठोका. इस एक सेंचुरी से उन्होंने रिकी पोंटिंग, कुमार संगाकारा, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया और साथ ही एक रिकॉर्ड के मामले में पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा की वापसी कर ली.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 06, 2025, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्विंटन डी कॉक का क्रिकेट बुक हिलाने वाला शतक
क्विंटन डी कॉक का क्रिकेट बुक हिलाने वाला शतक

Quinton de Kock ODI Record: भारत के खिलाफ सीरीज हो और क्विंटन डी कॉक का बल्ला ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले दो मैचों में फेल होने के बाद तीसरे ODI में साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज ने शतक जड़कर साबित कर दिया कि अभी उनमें बहुत जान बाकी है. विशाखापत्तनम में क्विंटन डी कॉक ने सेंचुरी ठोककर इतिहास रच दिया. यूं कहें कि एकदिवसीय क्रिकेट में डि कॉक टीम इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं तो ये गलत नहीं होगा. 

विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में क्विंटन डी कॉक ने अपने ODI क्रिकेट का 23वां शतक ठोका. इस एक सेंचुरी से उन्होंने रिकी पोंटिंग, कुमार संगाकारा, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया और साथ ही एक रिकॉर्ड के मामले में पूर्व भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा की वापसी कर ली.

क्विंटन डी कॉक का ऐतिहासिक शतक 

क्विंटन डी कॉक अपने करियर की शुरुआत से ही भारत के खिलाफ खतरनाक साबित हुए हैं. उन्होंने अपने डेब्यू सीरीज में ही टीम इंडिया के विरुद्ध रनों की बरसात कर दी थी. विशाखापत्तनम में उन्होंने भारत के खिलाफ ODI में 7वां शतक जड़ा. डी कॉक पूर्व श्रीलंकन खिलाड़ी सनथ जयसूर्या के साथ संयुक्त रूप से भारत के खिलाफ सबसे अधिक सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने इस मामले में एबी डिविलियर्स, रिकी पोंटिंग और कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ दिया. तीनों के नाम 6 शतक थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

संगाकारा के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी 

वनडे इंटरनेशनल का 23वां शतक जड़कर क्विंटन डि कॉक ने वो कारनामा किया जो सिर्फ श्रीलंका के पूर्व महान बल्लेबाज कुमार संगाकारा ने किया था. डी कॉक एक नामित विकेटकीपर के रूप में सर्वाधिक एकदिवसीय सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने संगाकारा के 23 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

सचिन-रोहित की बराबरी 

क्विंटन डि कॉक अपने घर से बाहर किसी दूसरे देश में सबसे ज्यादा ODI शतक जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. वो भारत में अब तक 7 सेंचुरी ठोक चुके हैं. इस स्पेशल क्लब में उनके साथ सचिन तेंदुलकर (यूएई में), सईद अनवर (यूएई में) एबी डिविलियर्स (भारत में) और रोहित शर्मा (इंग्लैंड में) जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं. सभी के नाम घर से बाहर किसी एक देश में 7 शतक है.

ये भी पढ़ें: रवि शास्त्री थे असली 'पनौती'... 20 मैच बाद हटा टॉस हारने का दाग तो फैंस ने क्यों मचाया बवाल? हैरान कर देगी वजह

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Quinton de Kock

Trending news

प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
West Bengal
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
IndiGo
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
Right to Disconnect Bill 2025
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
जब तक दुनिया रहेगी बाबरी मस्जिद... '6 दिसंबर' पर असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर
Babri Masjid
जब तक दुनिया रहेगी बाबरी मस्जिद... '6 दिसंबर' पर असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
IndiGo flight cancellation
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
Babri Masjid
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
Ajit Pawar
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
DK Shivakumar
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
india us trade deal
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे
Delhi Blast 2025
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे