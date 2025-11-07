Advertisement
trendingNow12992063
Hindi Newsक्रिकेट

क्विंटन डि कॉक ने क्विंटल के भाव में कूटे रन, शतक जड़कर मचाई तबाही, तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा का महान रिकॉर्ड

Pakistan vs South Africa 2nd ODI: दक्षिण अफ्रीका के खूंखार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डि कॉक ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा का एक प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ गुरुवार को फैसलाबाद में खेले गए दूसरे वनडे मैच में क्विंटन डि कॉक ने दक्षिण अफ्रीका के लिए ओपनिंग करते हुए 119 गेंदों पर 123 रन ठोक दिए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 07, 2025, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्विंटन डि कॉक ने क्विंटल के भाव में कूटे रन, शतक जड़कर मचाई तबाही, तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा का महान रिकॉर्ड

Pakistan vs South Africa 2nd ODI: दक्षिण अफ्रीका के खूंखार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डि कॉक ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा का एक प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ गुरुवार को फैसलाबाद में खेले गए दूसरे वनडे मैच में क्विंटन डि कॉक ने दक्षिण अफ्रीका के लिए ओपनिंग करते हुए 119 गेंदों पर 123 रन ठोक दिए. क्विंटन डि कॉक ने 103.36 की स्ट्राइक रेट से रन कूटते हुए 8 चौके और 7 छक्के उड़ाए.

डि कॉक ने तोड़ दिया सचिन और रोहित का महान रिकॉर्ड

क्विंटन डि कॉक ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का 22वां शतक ठोका. क्विंटन डि कॉक ने इसी के साथ ही वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा का एक प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. क्विंटन डि कॉक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 22 शतक जड़ने वाले दुनिया के चौथे क्रिकेटर बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा का प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

157 वनडे पारियों में 22 शतक

क्विंटन डि कॉक ने 157 वनडे पारियों में अपने 22 शतक पूरे किए थे. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने 206 वनडे पारियों में अपने 22 शतक पूरे किए थे. रोहित शर्मा ने 22 शतकों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 188 पारियां खेली थीं. सबसे कम पारियों में 22 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्विंटन डि कॉक के हमवतन और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला के नाम पर दर्ज है. हाशिम अमला ने 126 वनडे पारियों में अपने 22 शतक पूरे किए थे.

सबसे कम पारियों में 22 शतक ठोकने वाले बल्लेबाज

1. हाशिम अमला - 126 पारियों में 22 शतक

2. विराट कोहली - 143 पारियों में 22 शतक

3. डेविड वार्नर - 153 पारियों में 22 शतक

4. क्विंटन डि कॉक* - 157 पारियों में 22 शतक

5. एबी डिविलियर्स - 186 पारियों में 22 शतक

6. रोहित शर्मा - 188 पारियों में 22 शतक

7. सचिन तेंदुलकर - 206 पारियों में 22 शतक

8. सौरव गांगुली - 220 पारियों में 22 शतक

9. रिकी पोंटिंग और क्रिस गेल - 261 पारियों में 22 शतक

हर्शल गिब्स को भी पीछे छोड़ा

क्विंटन डि कॉक दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे में शतक लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गए. क्विंटन डि कॉक ने पूर्व सलामी बल्लेबाज हर्शल गिब्स को पीछे छोड़ा. क्विंटन डि कॉक ने 21 शतक लगाने वाले हर्शल गिब्स को पीछे छोड़ा. क्विंटन डि कॉक के आगे हाशिम अमला और एबी डिविलियर्स हैं. हाशिम अमला ने 27 और डिविलियर्स ने 25 शतक लगाए हैं. क्विंटन डि कॉक ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद वनडे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था.

दुनिया के टॉप सलामी बल्लेबाजों में शुमार

अगला वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में ही होना है और संभवत: इसी वजह से क्विंटन डि कॉक ने वनडे में फिर से वापसी कर ली है. क्विंटन डि कॉक की दक्षिण अफ्रीका टीम में वापसी वर्ल्ड कप जीतने के उसके उम्मीदों को मजबूती देने वाली है. क्विंटन डि कॉक न सिर्फ एक बेहतरीन विकेटकीपर हैं, बल्कि दुनिया के टॉप सलामी बल्लेबाजों में भी शुमार किए जाते हैं. क्विंटन डि कॉक ने 2013 से 2025 के बीच 157 मैचों में 22 शतक लगाते हुए 6,956 रन बनाए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Quinton de Kock

Trending news

SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
love story
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार