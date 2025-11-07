क्विंटन डि कॉक ने क्विंटल के भाव में कूटे रन, शतक जड़कर मचाई तबाही, तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा का महान रिकॉर्ड

Pakistan vs South Africa 2nd ODI: दक्षिण अफ्रीका के खूंखार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डि कॉक ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा का एक प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ गुरुवार को फैसलाबाद में खेले गए दूसरे वनडे मैच में क्विंटन डि कॉक ने दक्षिण अफ्रीका के लिए ओपनिंग करते हुए 119 गेंदों पर 123 रन ठोक दिए. क्विंटन डि कॉक ने 103.36 की स्ट्राइक रेट से रन कूटते हुए 8 चौके और 7 छक्के उड़ाए.

डि कॉक ने तोड़ दिया सचिन और रोहित का महान रिकॉर्ड

क्विंटन डि कॉक ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का 22वां शतक ठोका. क्विंटन डि कॉक ने इसी के साथ ही वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा का एक प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. क्विंटन डि कॉक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 22 शतक जड़ने वाले दुनिया के चौथे क्रिकेटर बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा का प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

157 वनडे पारियों में 22 शतक

क्विंटन डि कॉक ने 157 वनडे पारियों में अपने 22 शतक पूरे किए थे. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने 206 वनडे पारियों में अपने 22 शतक पूरे किए थे. रोहित शर्मा ने 22 शतकों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 188 पारियां खेली थीं. सबसे कम पारियों में 22 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्विंटन डि कॉक के हमवतन और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला के नाम पर दर्ज है. हाशिम अमला ने 126 वनडे पारियों में अपने 22 शतक पूरे किए थे.

सबसे कम पारियों में 22 शतक ठोकने वाले बल्लेबाज

1. हाशिम अमला - 126 पारियों में 22 शतक

2. विराट कोहली - 143 पारियों में 22 शतक

3. डेविड वार्नर - 153 पारियों में 22 शतक

4. क्विंटन डि कॉक* - 157 पारियों में 22 शतक

5. एबी डिविलियर्स - 186 पारियों में 22 शतक

6. रोहित शर्मा - 188 पारियों में 22 शतक

7. सचिन तेंदुलकर - 206 पारियों में 22 शतक

8. सौरव गांगुली - 220 पारियों में 22 शतक

9. रिकी पोंटिंग और क्रिस गेल - 261 पारियों में 22 शतक

हर्शल गिब्स को भी पीछे छोड़ा

क्विंटन डि कॉक दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे में शतक लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गए. क्विंटन डि कॉक ने पूर्व सलामी बल्लेबाज हर्शल गिब्स को पीछे छोड़ा. क्विंटन डि कॉक ने 21 शतक लगाने वाले हर्शल गिब्स को पीछे छोड़ा. क्विंटन डि कॉक के आगे हाशिम अमला और एबी डिविलियर्स हैं. हाशिम अमला ने 27 और डिविलियर्स ने 25 शतक लगाए हैं. क्विंटन डि कॉक ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद वनडे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था.

दुनिया के टॉप सलामी बल्लेबाजों में शुमार

अगला वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में ही होना है और संभवत: इसी वजह से क्विंटन डि कॉक ने वनडे में फिर से वापसी कर ली है. क्विंटन डि कॉक की दक्षिण अफ्रीका टीम में वापसी वर्ल्ड कप जीतने के उसके उम्मीदों को मजबूती देने वाली है. क्विंटन डि कॉक न सिर्फ एक बेहतरीन विकेटकीपर हैं, बल्कि दुनिया के टॉप सलामी बल्लेबाजों में भी शुमार किए जाते हैं. क्विंटन डि कॉक ने 2013 से 2025 के बीच 157 मैचों में 22 शतक लगाते हुए 6,956 रन बनाए हैं.