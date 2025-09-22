2 सालों बाद पाकिस्तान के खिलाफ वापसी करेगा ये दिग्गज, जवानी के दिनों में अपने बल्ले से दुनिया भर में पीटा था डंका
दक्षिण अफ्रीकी टीम से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है. आज से तकरीबन 2 साल पहले वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके दक्षिण अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने वनडे क्रिकेट में  वापसी का ऐलान कर दिया है

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 22, 2025, 02:45 PM IST
दक्षिण अफ्रीकी टीम से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है. आज से तकरीबन 2 साल पहले वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके दक्षिण अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने वनडे क्रिकेट में  वापसी का ऐलान कर दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए डी कॉक दक्षिण अफ्रीकी टीम का हिस्सा होंगे.  उन्होंने साल 2023 में वनडे विश्व कप के बाद क्रिकेट के इस फॉर्मेट से संन्यास ऐलान कर दिया था.

2 साल बाद करेंगे वापसी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आज के 2 साल पहले वनडे क्रिकेट छोड़ चुके डी कॉक ने अपने करियर में यू टर्न लेते हुए वापसी का ऐलान किया है. क्रिकेट फैंस यह जानकर बेहद खुश होंगे.  साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने पाकिस्तान दौरे के लिए वनडे ही नहीं बल्कि टी20 टीम में भी क्विंटन डी कॉक का नाम शामिल किया है. जो कि चौंकाने वाली खबर है. 

2024 में खेला था आखिरी मैच
दक्षिण अफ्रीकी टीम के हेड कोच  शुकरी कॉनराड ने डी कॉक को लेकर कहा, " डी कॉक का व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापिस आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी. जब हमने उनसे आखिरी बार बात कि थी तो ये साफ हो गया था कि वो अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं.  हर कोई जानता है डी कॉक किस स्तर के खिलाड़ी हैं. उनकी टीम में वापसी ना सिर्फ हमारी टीम को मजबूती देगी. बल्कि हमारी टीम की सलामी बल्लेबाजी को और भी ज्यादा ताकत मिलेगी. डी कॉक क्रिकेट से एक साल से दूर हैं. उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच टी20 विश्व कप के फाइनल में साल 2024 में भारत के खिलाफ खेला था.  वहीं, अगर बात करें उनके टेस्ट करियर की तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से साल 2021 से संन्यास का ऐलान किया था.

करियर के शुरुआती दिनों में डी कॉक
अपने नए-नए करियर की शुरुआत कर रहे क्विंटन डी कॉक ने भारत के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में लगातार 3 शतक जड़कर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका पीट दिया था. भारतीय गेंदबाजों की उस समय के युवा डी कॉक के सामने एक ना चली और अपनी ताबड़तोड़ पारियों से उन्होंने सबके होश उड़ा कर रख दिया था.

दक्षिण अफ्रीका टीम
डेविड मिलर (कप्तान), , डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, कॉर्बिन बॉश, नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्जी, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, एंडिले सिमलेन, लिजाद विलियम्स.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Quinton de Kock

