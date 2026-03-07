T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ICC पर क्यों फूटा क्विंटन डी कॉक का गुस्सा? लगा दिया गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला

T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच से पहले साउथ अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ICC पर बड़ा आरोप लगाया है. टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद भी प्रोटियाज टीम कई दिनों से भारत में फंसी हुई है.
T20 World Cup: दुनियाभर के क्रिकेट फैंस फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं. अहमदाबाद में होने वाले अहम मुकाबले से पहले साउथ अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने आईसीसी पर गंभीर आरोप लगाया है. दरअसल, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बावजूद प्रोटियाज टीम अभी तक भारत में ही फंसी हुई है. हालांकि, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि उनके बाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाली इंग्लैंड टीम दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज से पहले ही घर पहुंच जाएगी.
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों के चलते वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की टीमें भारत में फंसी हुई हैं. वेस्टइंडीज 1 मार्च को सुपर 8 में भारत से हारकर टी20 विश्व कप 2026 के टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जबकि साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा.
ICC पर क्यों भड़के क्विंटन डी कॉक?
वेस्टइंडीज की टीम एक हफ्ते से भारत में फंसी हुई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम तीन दिन से वहां है. वहीं दूसरी ओर, इंग्लैंड को गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल में भारत से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वे सिर्फ दो दिन बाद शनिवार को घर लौट रहे हैं. इंग्लैंड को वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका से पहले रवाना होने का मौका मिलने से डी कॉक नाराज हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेल में शक्ति संतुलन पर सवाल उठाया.
क्विंटन डी कॉक ने इंस्टाग्राम पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, ''मजेदार बात है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला! इस बीच, पता नहीं कैसे इंग्लैंड हमसे पहले ही जा रहा है? वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीकी टीम को तो कुछ पता ही नहीं! अजीब है कि कैसे अलग-अलग टीमों का प्रभाव दूसरों से ज्यादा होता है.''
ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार, इंग्लैंड की टीम शनिवार को वापस अपने देश लौटेगी, जबकि वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीमें रविवार को रवाना हो सकती हैं. आईसीसी ने दोनों टीमों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स की व्यवस्था की है.
भारत-न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा. ये ब्लॉकबस्तर मैच रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के अब तक के सफर की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में क्रमशः इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को पटखनी दी थी. टीम इंडिया सुपर-8 स्टेज में साउथ अफ्रीका से हारी थी, जबकि न्यूजीलैंड को भी ग्रुप स्टेज में प्रोटियाज ने हराया था.
