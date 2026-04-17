MS Dhoni का रिकॉर्ड चकनाचूर...रोहित को भी पछाड़ा...एक शतक से क्विंटन डी कॉक ने बनाए ये 5 दमदार रिकॉर्ड

112 Run Superb innings Quinton de Kock: आईपीएल 2026 में पहला मौका मिलते ही क्विंटन डी कॉक ने चौका लगाया. पंजाब के खिलाफ रोहित की गैरमोजूदगी में डी कॉक और रयान रिकल्टन ओपन करने आए थे. डी कॉक आखिर तक खेले और 112 रन बनाकर नाबाद लौटे.
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112 Run Superb innings Quinton de Kock: आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में भले ही पंजाब किंग्स के हाथों मुंबई की हार हुई, लेकिन इस हार में टीम को एक शानदार खिलाड़ी मिल गया है. ये कोई और नहीं बल्कि पहले चार मैचों में बेंच गरम करने वाले तूफानी ओपनर क्विंटन डी कॉक हैं, जिन्होंने 60 बॉल पर 8 चौके और 7 छक्कों के दम पर नाबाद 112 रन ठोके. उनकी इस पारी के दम पर मुंबई ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 195 रन बनाए थे. इस टारगेट को पंजाब ने 3 विकेट खोकर 16.3 ओवर में चेज कर लिया.
भले ही मुंबई के लिए डी कॉक का शतक काम नहीं आया, लेकिन यह उनके करियर के लिए खास रहा. उन्होंने इस शतक के दम पर एक-दो नहीं बल्कि पांच महारिकॉर्ड बना दिए हैं. डी कॉक की आंधी में रोहित शर्मा, एमएस धोनी जैसे दिग्गजों के कीर्तिमान टूट गए. आइए नीचे जानते हैं डी कॉक ने कौन से 5 रिकॉर्ड बनाए हैं.
क्विंटन डी कॉक ने IPL में बतौर विकेटकीपर अपना 25वां 50+ स्कोर पूरा किया. अब वो सबसे ज्यादा फिफ्टी+ स्कोर के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं. इस लीग के इतिहास में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर केएल राहुल (31) के नाम हैं, जबकि उनके बाद एमएस धोनी (24), दिनेश कार्तिक (21) हैं. डी कॉक ने धोनी को पछाड़ दिया.
बाएं हाथ के क्विंटन डी कॉक ने नाबाद 112 रन बनाकर मुंबई इंडियंस के लिए IPL में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना दिया है. इस लिस्ट में टॉप पर सनथ जयसूर्या (114)* हैं, जिन्होंने 2008 में यह पारी खेली थी. डी कॉक ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है.
टी20 करियर में डी कॉक की यह 9वीं सेंचुरी रही. इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक के मामले में टॉप पर क्रिस गेल (22) हैं, उनके बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम (11) और डेविड वॉर्नर (10) का नाम आता है.
डी कॉक IPL में पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई के लिए शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं. इससे पहले लेंडल सिमंस ने 2014 में मोहाली में नाबाद 100 रन बनाए थे.
डी कॉक उन विकेटकीपर बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने IPL की 3 अलग-अलग टीमों के लिए शतक लगाए हैं. इस लिस्ट में केएल राहुल (PBKS, LSG, DC) और संजू सैमसन (DD, RR, CSK) के साथ क्विंटन डी कॉक (DD, LSG, MI) का नाम जुड़ गया है.
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