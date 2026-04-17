जिस खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस ने 4 मैचों में बिठाया, उसने आते ही मचाया कोहराम, शतक जड़कर मचाई रिकॉर्ड्स की तबाही

मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने जिस खिलाड़ी को IPL 2026 के 4 मैचों के दौरान बाहर बेंच पर बिठाया था, अब उसी ने प्लेइंग इलेवन में मौका मिलते ही शतक ठोक दिया है. पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ गुरुवार को खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के इस खूंखार क्रिकेटर ने सिर्फ 53 गेंद पर शतक जड़कर तबाही मचा डाली. यह क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस (MI) के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डि कॉक हैं. इस विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ गुरुवार को 53 गेंद पर शतक ठोक दिया. क्विंटन डि कॉक 60 गेंद पर 112 रन बनाकर नाबाद रहे. अपनी पारी के दौरान इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 186.67 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 8 चौके और 7 छक्के उड़ाए.

क्विंटन डि कॉक ने IPL में मचाया कोहराम

क्विंटन डि कॉक ने इस तरह अपने IPL करियर का तीसरा शतक ठोका है. मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने 60 गेंदों का सामना करते हुए 7 छक्कों और 8 चौकों के साथ नाबाद 112 रन बनाए. उनकी इस शानदार पारी के दम पर टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 195 रन जुटाए. यह आईपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के किसी बल्लेबाज का दूसरा शतक है. इससे पहले 2014 में मोहाली में लिंडल सिमंस ने 61 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली थी.

शतक जड़कर मचाई रिकॉर्ड्स की तबाही

क्विंटन डि कॉक ने आईपीएल में अपना पहला शतक साल 2016 में लगाया था. उस समय क्विंटन डि कॉक ने दिल्ली डेयरडेविल्स (DD) के लिए 51 गेंदों में 108 रन की पारी खेली थी. साल 2022 में क्विंटन डि कॉक ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए 70 गेंदों में नाबाद 140 रन बनाए थे. इसके बाद अब मुंबई इंडियंस (MI) के लिए IPL में क्विंटन डि कॉक ने 60 गेंद पर 112 रन की नाबाद पारी खेली.

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क्विंटन डि कॉक ने विराट कोहली की बराबरी कर ली

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में क्विंटन डि कॉक ने विराट कोहली की बराबरी कर ली है. क्विंटन डि कॉक, विराट कोहली, राइली रूसो और साहिबजादा फरहान ने टी20 क्रिकेट में 9-9 शतक लगाए हैं. इस लिस्ट में क्रिस गेल (22) टॉप पर हैं, जबकि बाबर आजम (11) दूसरे स्थान पर हैं. डेविड वॉर्नर (10) इस लिस्ट में तीसरे पायदान हैं. क्विंटन डि कॉक मुंबई इंडियंस की तरफ से IPL में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में सनथ जयसूर्या टॉप पर हैं, जिन्होंने साल 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 114 रन की नाबाद पारी खेली थी. रोहित शर्मा (109* और 105*) इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं.