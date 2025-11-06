Advertisement
trendingNow12991787
Hindi Newsक्रिकेट

8 चौके, 7 छक्के और 123 रन! संन्यास तोड़कर लौटा खूंखार बल्लेबाज गेंदबाजों के लिए बना काल, पाकिस्तान का घर में किया बुरा हाल

संन्यास तोड़कर वनडे क्रिकेट में लौटे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे ODI में बल्ला खूब बोला. उन्होंने तूफानी शतक जड़कर साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले में 8 विकेट से जीत दिलाई. फैसलाबाद में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 269 रन बनाए थे, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने 59 गेंदें रहते 270 रन बनाकर जीत हासिल कर ली.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 07, 2025, 12:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8 चौके, 7 छक्के और 123 रन! संन्यास तोड़कर लौटा खूंखार बल्लेबाज गेंदबाजों के लिए बना काल, पाकिस्तान का घर में किया बुरा हाल

Quinton de Kock Century: संन्यास तोड़कर वनडे क्रिकेट में लौटे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे ODI में बल्ला खूब बोला. उन्होंने तूफानी शतक जड़कर साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले में 8 विकेट से जीत दिलाई. फैसलाबाद में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 269 रन बनाए थे, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने 59 गेंदें रहते 270 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. जीत के साथ तीन मैचों की सीरीज 1-1 बराबर हो गई है. 

पाकिस्तान ने बनाए थे 269 रन

पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. पाकिस्तान 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 269 रन बना सकी. सलमान अली आगा 106 गेंद पर 69 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे. साईम अयूब ने 53 और मोहम्मद नवाज ने 59 रन की पारी खेली. बाबर आजम 11 और रिजवान 4 रन बनाकर आउट हुए. साउथ अफ्रीका के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने शानदार गेंदबाजी की. बर्गर ने 10 ओवर में 46 रन देकर 4 विकेट लिए. इसके अलावा, न्काबा पीटर ने 8 ओवर में 55 रन देकर 3 और कॉर्बिन बोश ने 10 ओवर में 58 रन देकर 2 विकेट लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

डिकॉक का बोला बल्ला

270 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका के लिए सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली. पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे डिकॉक ने 119 गेंद पर 7 छक्के और 8 चौके लगाते हुए 123 रन की नाबाद पारी खेली. डिकॉक ने पहले विकेट के लिए प्रिटोरियस 46 के साथ 81 और दूसरे विकेट के लिए टोनी डे जॉर्जी 76 के साथ 153 रन की साझेदारी की. कप्तान मैथ्यू ब्रिट्ज्के 17 रन बनाकर नाबाद रहे. साउथ अफ्रीका ने 40.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीत लिया. क्विंटन डिकॉक प्लेयर ऑफ द मैच रहे. 

हर्शल गिब्स को पीछे छोड़ा

इस शतक के साथ ही डिकॉक साउथ अफ्रीका के लिए वनडे में शतक लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गए. उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज हर्शल गिब्स को पीछे छोड़ा. वनडे में उनका यह 22वां शतक था. हर्शल गिब्स ने 21 शतक लगाए थे. डिकॉक के आगे हाशिम आमला और एबी डिविलियर्स हैं. आमला ने 27 और डिविलियर्स ने 25 शतक लगाए हैं. डिकॉक ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद वनडे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. लेकिन, अगला वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में ही होना है और संभवत: इसी वजह से डिकॉक ने वनडे में फिर से वापसी कर ली है. 

बन सकते हैं सबसे सफल शतकवीर

डिकॉक न सिर्फ एक बेहतरीन विकेटकीपर हैं, बल्कि दुनिया के टॉप सलामी बल्लेबाजों में भी शुमार हैं. डिकॉक ने 2013 से 2025 के बीच 157 मैचों में 22 शतक लगाते हुए 6,956 रन बनाए हैं. हर्शल गिब्स साउथ अफ्रीका के सफलतम सलामी बल्लेबाज रहे हैं. गिब्स ने 248 वनडे की 240 पारियों में 21 शतक की बदौलत 8094 रन बनाए. डीविलियर्स ने 223 वनडे में 25 शतक की मदद से 9427 और हाशिम अमला ने 181 वनडे में 27 शतक सहित 8113 रन बनाए. डिकॉक 32 साल के हैं. वे वनडे क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Quinton de KockSA vs PAK

Trending news

CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक