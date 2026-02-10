Advertisement
trendingNow13104373
Hindi Newsक्रिकेटडी कॉक ने की धोनी के प्रचंड रिकॉर्ड की बराबरी, टी20 विओश्व कप में ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी, आसपास भी नहीं कोई

डी कॉक ने की धोनी के प्रचंड रिकॉर्ड की बराबरी, टी20 विओश्व कप में ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी, आसपास भी नहीं कोई

दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच खेले गए टी 20 मुकाबले में मार्कम एंड कंपनी ने शानदार जीत हासिल की. पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने बोर्ड पर 213 रन लगाए थे. जवाब में कनाडा 156 रन ही बना सकी और यह मुकाबला 57 रनों से हार गई.इस मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीकी सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है कि वह भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बराबर आ चुके हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Decock
Decock

दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच खेले गए टी 20 मुकाबले में मार्कम एंड कंपनी ने शानदार जीत हासिल की. पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने बोर्ड पर 213 रन लगाए थे. जवाब में कनाडा 156 रन ही बना सकी और यह मुकाबला 57 रनों से हार गई. जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी उन्होंने 4 विकेट हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने में खास योगदान दिया.  हालांकि, खास बात ये है कि इस मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीकी सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है कि वह भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बराबर आ चुके हैं. वह ऐसा करने वाले पूरे क्रिकेट जगत में इकलौते खिलाड़ी हैं. वह अगले मुकाबले में महज 1 विकेट लेते ही धोनी के महा रिकॉर्ड को बुरी तरह से ध्वस्त कर देंगे. 

डी कॉक बने नंबर 1 
गौरतलब है कि हम बात कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेटकीपर के तौर पर सबसे डिसमिसल करने वाले खिलाड़ियों के बारे में. इस मामले में अभी तक भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नंबर 1 पर थे, लेकिन अब नंबर 1 पर क्विंटन डी कॉक आ चुके हैं. कल कनाडा के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने ये खास कीर्तिमान स्थापित किया. डी कॉक 32 शिकार के साथ नंबर पर आ चुके है. बता दें कि भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर भी विकेट के पीछे से 32 शिकार करने का रिकॉर्ड स्थापित था, लेकिन डी कॉक ने उनके रिकॉर्ड बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है. 

टी20 विश्व कप में टॉप 5 विकेट टेकर 

Add Zee News as a Preferred Source

क्विंटन डी कॉक- 32 विकेट

एमएस धोनी - 32 विकेट

कामरान अकमल  - 30 विकेट

दिनेश रामदीन - 27 विकेट

कुमार संगकारा  - 26 विकेट

धोनी का कीर्तिमान

भारत के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया के लिए साल 2007 में पहली बार टी20 विश्व कप खेला और टीम की अगुवाई भी की. उनके लीडरशिप में भारतीय टीम ने खिताब जीतने का कारनामा भी किया. वहीं, साल 2016 में उन्होंने अपना आखिरी टी20 विश्व कप खेला था. बात करें अगर 'थाला' के आंकड़ों की तो उन्होंने विश्व कप के दौरान 33 टी20 मुकाबलों में 32 पारियों में 32 शिकार किए. इस दौरान उन्होंने 21 कैच और 11 स्टंपिंग करने का कारनामा किया. धोनी ने अपने करियर में 32 मैचों की 29 पारियों में ओवरऑल 529 रन बनाने का कारनामा किया है, इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 35.90 का रहा.वहीं, उनका सर्वोच्च स्कोर महज 45 रनों का रहा है.

ये भी पढें: मैच से पहले इन दो दिग्गज खिलाड़ियों ने उखेड़ी बाबर आजम की बघिया, जानकर USA वाली टीम भी हंसेगी

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Quinton decockMS Dhoni

Trending news

बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
manoj mukund naravane book controversy
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
Parliament Session LIVE: या तो नरवणें झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन... राहुल ने कहा मुझे पूर्व आर्मी चीफ ज्यादा भरोसा
parliament
Parliament Session LIVE: या तो नरवणें झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन... राहुल ने कहा मुझे पूर्व आर्मी चीफ ज्यादा भरोसा
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
Bombay High Court
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
Pandit Jawaharlal Nehru
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
manoj mukund naravane book controversy
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
DNA
पैसा है तो... UP पुलिस ने अरबपति के बेटे को बना दिया मि. इंडिया; कानपुर में क्या हुआ
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
Ahmedabad
AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
general mm narvane
कैसे लीक हुई जनरल नरवणे की बुक? तलाशी लेगी पुलिस; राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई
DNA
कांग्रेस सरकार में 'मजहब देखकर मेहरबानी'! कर्नाटक की नई योजना क्यों चर्चे में आई