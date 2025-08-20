Asia Cup 2025: अय्यर और जायसवाल का पत्ता साफ,अश्विन ने सेलेक्शन पर उठाए सवाल, बयान से मचाया तहलका
Asia Cup 2025: अय्यर और जायसवाल का पत्ता साफ,अश्विन ने सेलेक्शन पर उठाए सवाल, बयान से मचाया तहलका

Asia Cup 2025: अय्यर के साथ-साथ लगातार शानदार परफॉरमेंस करते आ रहे यशस्वी जायसवाल को भी मौका नहीं मिला, जिसपर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन का सेलेक्टर्स पर जमकर गुस्सा फूटा है...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:18 AM IST
R Ashiwn gets angry on selectors
R Ashiwn gets angry on selectors

भारतीय टीम की एशिया कप  स्क्वॉड की घोषणा हो चुकी है. सेलेक्टर्स ने कई  टीम में कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया है तो कुछ प्लेयर्स को निराश भी होना पड़ा. शुभमन गिल की ना सिर्फ टीम में वापसी हुई बल्कि उन्हें टीम का उप कप्तान भी बनाया गया. आईपीएल में बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को टीम में जगह नहीं मिली और उन्हें एक बार फिर निराशा हाथ लगी. वहीं  लगातार शानदार परफॉरमेंस करते आ रहे यशस्वी जायसवाल को भी मौका नहीं मिला, जिसपर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन का सेलेक्टर्स पर जमकर गुस्सा फूटा है...

जायसवाल और अय्यर को लेकर किए सवाल

अश्विन ने कहा, "ओपनर के रूप में तीसरे विकल्प होने के बावजूद आप यशस्वी जायसवाल को हटाकर शुभमन गिल को टीम में शामिल कर रहे हैं.  मुझे शुभमन के लिए खुशी है. लेकिन जायसवाल और अय्यर के लिए उतना ही दुख भी है.  आप अय्यर का रिकॉर्ड उठाकर देखिए. वो टीम से ड्रॉप हुए, लेकिन लगातार बेहतरीन परफॉरमेंस करके चैंपियंस ट्रॉफी के  लिए टीम में जगह बनाई उसके बाद आईपीएल में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए. आप ऐसे मैच विनर को कैसे बाहर रख सकते हैं? साथ ही जायसवाल ने ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी. अगर आपका जवाह है गिल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, तो इस बात का क्या जवाब है क्या ये दोनों ही अच्छे फार्म में नहीं थे?"

ये भी पढ़ें: टीम में होने के बावजूद नहीं खेल पाएंगे 1 भी मैच, यहां देखें इन प्लेयर्स कि पूरी लिस्ट 

 

'बेहतरीन परफॉरमेंस के बाद भी धोखा'
अश्विन ने आगे पूछा, "श्रेयस की क्या गलती है आप बताएं. उसने केकेआर को फाइनल जिताया. उसके बाद टीम ने उसे रीलीज कर दिया, फिर पंजाब किंग्स को 1 दशक बाद फाइनल तक लेकर गया. यहीं नहीं अय्यर ने अपनी शॉट गेंद वाली समस्या पर भी काम किया और आईपीएल के बेहतरीन गेंदबाजों को जमकर धोया.  मैं जायसवाल और अय्यर दोनों के लिए ही बेहद दुखी हूं."

Asia Cup 2025 team India Squad: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा,  संजू सैमसन,  हार्दिक पांड्या,  जितेश शर्मा (विकेटकीपर),शिवम दुबे,  रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और हर्षित राणा.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

;