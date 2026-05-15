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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 में नया विवाद: धर्मशाला में अंपायर ने पंजाब के साथ की बेईमानी? अश्विन ने की नियमों में सर्जिकल स्ट्राइक की मांग

IPL 2026 में नया विवाद: धर्मशाला में अंपायर ने पंजाब के साथ की बेईमानी? अश्विन ने की नियमों में 'सर्जिकल स्ट्राइक' की मांग

Dead Ball Controversy: रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मुकाबले में एक विवादित DRS फैसले के बाद डेड-बॉल नियम में तत्काल बदलाव की मांग की है. इस मैच में पंजाब को हार का सामना करना पड़ा है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 15, 2026, 08:49 AM IST
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आईपीएल में डेड बॉल कंट्रोवर्सी.
आईपीएल में डेड बॉल कंट्रोवर्सी.

Dead Ball Controversy: आईपीएल 2026 के 57वें मैच में पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ धर्मशाला में हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद प्लेऑफ की उम्मीदों को झटका लगा है. उसके अब 12 मैचों में 13 अंक हैं और टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी बचे दोनों मैचों में जीत हासिल करनी होगी. मुंबई इंडियंस पहले ही इस रेस से बाहर हो चुकी है. अंतिम ओवर तक चले मुकाबले में एक बड़ा विवाद सामने आया. यहां तक कि भारत के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी इस बड़ा बड़ा बयान दिया है.

अश्विन ने विवादित घटना के बाद DRS नियमों में तत्काल बदलाव की मांग की है.  उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि एक गलत फैसले की वजह से पंजाब को अपना एक रन गंवाना पड़ा. इस महान स्पिनर ने सुझाव दिया कि भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) इसमें देरी करे, लेकिन IPL को अपनी स्वतंत्र परिस्थितियों के आधार पर 'DRS रिवर्सल' नियम लागू कर देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे यहां 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम का इस्तेमाल होता है.

आखिरी गेंद पर क्या हुआ था विवाद?

यह विवाद पंजाब की पारी की आखिरी गेंद पर शुरू हुआ जब जसप्रीत बुमराह की गेंद पर अंपायर ने विष्णु विनोद को LBW आउट दे दिया. बल्लेबाज ने तुरंत रिव्यू (DRS) लिया और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स को मिस कर रही थी, जिसके बाद अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा. हालांकि, पंजाब ने वह लेग-बाय रन पूरा कर लिया था, लेकिन नियमों के अनुसार जैसे ही अंपायर 'आउट' का इशारा करता है, गेंद 'डेड' (Dead) मान ली जाती है. इस कारण पंजाब को वह रन नहीं मिला.

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क्या है आईसीसी का 'डेड बॉल' नियम?

अश्विन का तर्क है कि मैदान पर अंपायर की एक गलत कॉल की सजा बल्लेबाजी टीम को नहीं मिलनी चाहिए. मौजूदा आईसीसी नियमों (परिशिष्ट D, धारा 3.7.1) के तहत, यदि रिव्यू के बाद 'आउट' का फैसला बदल दिया जाता है, तब भी गेंद को उस समय से मृत (डेड) माना जाता है जब मूल निर्णय लिया गया था. इस नियम की आलोचना पहले भी हो चुकी है, जैसे 2024 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के मैच के दौरान हुआ था. बांग्लादेश को इसी नियम के कारण हार का सामना करना पड़ा था.

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मुंबई ने आखिरी ओवर में जीता मैच

इस विवाद के बावजूद पंजाब किंग्स की टीम 200/8 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में सफल रही. प्रभसिमरन सिंह ने शानदार 57 रनों की पारी खेली, जबकि अंत में अजमतुल्लाह उमरजई ने महज 17 गेंदों में 38 रन बनाकर पारी को रफ्तार दी. मुंबई की ओर से शार्दुल ठाकुर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने चार विकेट लेकर पंजाब के मध्यक्रम को झकझोर दिया था. मुंबई ने 19.5 ओवर में 4 विकेट पर 205 रन बनाकर मैच को जीत लिया. तिलक वर्मा 33 गेंद पर 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 75 रन बनाकर नाबाद रहे. रयान रिकेल्टन ने 23 गेंद पर 48, विल जैक्स ने 10 गेंद पर नाबाद 25 और रोहित शर्मा ने 26 गेंद पर 25 रन बनाए.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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