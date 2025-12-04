Advertisement
trendingNow13029392
Hindi Newsक्रिकेट

ऋतुराज के शतक से उलझी गुत्थी... अश्विन ने गंभीर से कर दी बड़ी डिमांड, गिल-अय्यर की वापसी पर होगी माथापच्ची

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भले ही टीम इंडिया ने दूसरा वनडे 4 विकेट से गंवा दिया हो, लेकिन विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के चर्चे खूब रहे. दोनों ने दमदार सेंचुरी जमाई. शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी टीम इंडिया के लिए टेंशन थी, लेकिन ऋतुराज ने उनकी कमी नहीं खलने दी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ruturaj Gaikwad
Ruturaj Gaikwad

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भले ही टीम इंडिया ने दूसरा वनडे 4 विकेट से गंवा दिया हो, लेकिन विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के चर्चे खूब रहे. दोनों ने दमदार सेंचुरी जमाई. शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी टीम इंडिया के लिए टेंशन थी, लेकिन ऋतुराज ने उनकी कमी नहीं खलने दी. गायकवाड़ ने 105 रन की धमाकेदार पारी खेली और अब गुत्थी उलझा दी है. ऋतुराज को लेकर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज आर अश्विन ने बड़ी डिमांड रख दी है. 

क्या बोले अश्विन?

अपने यूट्यूब चैनल पर आर अश्विन ने कहा, 'भारतीय टीम मैनेजमेंट को शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के टीम में वापस आने के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को लगातार मौका देना चाहिए. उन्हें मौका देने का तरीका ढूंढने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है.' उन्होंने ऋतुराज की बैटिंग पोजीशन पर भी बात की और बताया कि उन्हें कहां बल्लेबाजी करनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ओपनिंग बल्लेबाज हैं ऋतुराज

अश्विन ने कहा कि ऋतुराज एक ओपनिंग बल्लेबाज है. कुछ लोग कहते हैं कि उसे नंबर 4 पर बैटिंग नहीं करनी चाहिए. आईपीएल में आपके बेस्ट बल्लेबाज टॉप तीन में होने चाहिए. लेकिन वनडे में ऋतुराज के लिए नंबर 4 पर संभावनाएं हैं. वह तेज गेंदबाजों को अच्छी तरह खेलता है. घूमती गेंद उसकी थोड़ी कमजोरी है और अगर वह नंबर 4 पर बैटिंग कर रहा है तो उसे उसका उतना सामना नहीं करना पड़ेगा. वह स्पिन का भी बेहतरीन बल्लेबाज है. अश्विन ने कहा कि गायकवाड़ बेहतरीन बल्लेबाज हैं. उन्होंने श्रेयस अय्यर की कमी को पूरा किया है. वह लंबे समय तक खेलने के हकदार हैं.

ये भी पढे़ं.. 18 पंजे और 3 बार 10 विकेट.. स्टार्क से पिछड़ने के बाद वसीम अकरम का रिएक्शन, कहा- कुछ ही समय में..

तीन साल में सिर्फ 8 वनडे

अपने डेब्यू के बाद से तीन साल में उन्होंने सिर्फ आठ ODI खेले हैं. दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अपने आखिरी मैच के दो साल बाद, 2023 में साउथ अफ्रीका में, वनडे टीम में वापसी की. अब टीम के लिए उनके लिए बड़ा चैलेंज शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की वापसी के बाद होगा. भारत के लिए 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी में एक अहम कहानी होगी.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

R Ashwin

Trending news

जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
Indian Navy
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
india russia news in hindi
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
Hyderabad
मदीना से हैदराबाद जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट, क्यों विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग?
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
Weather
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
india russia news in hindi
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
india china news in hindi
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
kangana ranaut
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
putin modi
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा