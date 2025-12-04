ऋतुराज के शतक से उलझी गुत्थी... अश्विन ने गंभीर से कर दी बड़ी डिमांड, गिल-अय्यर की वापसी पर होगी माथापच्ची

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भले ही टीम इंडिया ने दूसरा वनडे 4 विकेट से गंवा दिया हो, लेकिन विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के चर्चे खूब रहे. दोनों ने दमदार सेंचुरी जमाई. शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी टीम इंडिया के लिए टेंशन थी, लेकिन ऋतुराज ने उनकी कमी नहीं खलने दी. गायकवाड़ ने 105 रन की धमाकेदार पारी खेली और अब गुत्थी उलझा दी है. ऋतुराज को लेकर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज आर अश्विन ने बड़ी डिमांड रख दी है.

क्या बोले अश्विन?

अपने यूट्यूब चैनल पर आर अश्विन ने कहा, 'भारतीय टीम मैनेजमेंट को शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के टीम में वापस आने के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को लगातार मौका देना चाहिए. उन्हें मौका देने का तरीका ढूंढने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है.' उन्होंने ऋतुराज की बैटिंग पोजीशन पर भी बात की और बताया कि उन्हें कहां बल्लेबाजी करनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ओपनिंग बल्लेबाज हैं ऋतुराज

अश्विन ने कहा कि ऋतुराज एक ओपनिंग बल्लेबाज है. कुछ लोग कहते हैं कि उसे नंबर 4 पर बैटिंग नहीं करनी चाहिए. आईपीएल में आपके बेस्ट बल्लेबाज टॉप तीन में होने चाहिए. लेकिन वनडे में ऋतुराज के लिए नंबर 4 पर संभावनाएं हैं. वह तेज गेंदबाजों को अच्छी तरह खेलता है. घूमती गेंद उसकी थोड़ी कमजोरी है और अगर वह नंबर 4 पर बैटिंग कर रहा है तो उसे उसका उतना सामना नहीं करना पड़ेगा. वह स्पिन का भी बेहतरीन बल्लेबाज है. अश्विन ने कहा कि गायकवाड़ बेहतरीन बल्लेबाज हैं. उन्होंने श्रेयस अय्यर की कमी को पूरा किया है. वह लंबे समय तक खेलने के हकदार हैं.

ये भी पढे़ं.. 18 पंजे और 3 बार 10 विकेट.. स्टार्क से पिछड़ने के बाद वसीम अकरम का रिएक्शन, कहा- कुछ ही समय में..

तीन साल में सिर्फ 8 वनडे

अपने डेब्यू के बाद से तीन साल में उन्होंने सिर्फ आठ ODI खेले हैं. दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अपने आखिरी मैच के दो साल बाद, 2023 में साउथ अफ्रीका में, वनडे टीम में वापसी की. अब टीम के लिए उनके लिए बड़ा चैलेंज शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की वापसी के बाद होगा. भारत के लिए 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी में एक अहम कहानी होगी.