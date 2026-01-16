तीसरे वनडे में उसके खेलने का क्या फायदा.. घातक पेसर को ड्रॉप करने पर अश्विन ने तोड़ी चुप्पी, गिना दी खूबियां

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटतीसरे वनडे में उसके खेलने का क्या फायदा.. घातक पेसर को ड्रॉप करने पर अश्विन ने तोड़ी चुप्पी, गिना दी खूबियां

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाना है. इस मैच से पहले टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने प्लेइंग-XI चुनने पर सवाल खड़ा कर दिया है. उन्होंने दो वनडे मैच से बेंच पर बैठे अर्शदीप सिंह के लिए आवाज उठाई है और साथ ही उनकी खूबी भी गिना दी.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 16, 2026, 10:02 PM IST
Team India

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाना है. इस मैच से पहले टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने प्लेइंग-XI चुनने पर सवाल खड़ा कर दिया है. उन्होंने दो वनडे मैच से बेंच पर बैठे अर्शदीप सिंह के लिए आवाज उठाई है और साथ ही उनकी खूबी भी गिना दी. अर्शदीप सिंह के स्थान पर प्रसिद्ध कृष्णा को दोनों वनडे में तरजीह दी गई है जबकि उनका प्रदर्शन औसत रहा. कृष्णा के साथ मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा बॉलिंग यूनिट में हैं.

क्आ बोले अश्विन? 

अश्विन ने कहा, 'जब भी आपने उसे गेंद दी है, उसने अच्छा प्रदर्शन किया है. उसे वह जगह दो जिसका वह हकदार है. उसे सिर ऊंचा करके प्लेइंग इलेवन में आने दो. अब तीसरे वनडे में उसके खेलने का क्या फायदा? उसने पहले दो वनडे क्यों नहीं खेले? इससे उसके आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ेगा? क्रिकेट आत्मविश्वास का खेल है. अगली बार जब वह खेलेगा, तो वह लय में नहीं होगा. आप कुछ भी कहें, यह गेंदबाजों के साथ होता रहता है. बल्लेबाजों के साथ कभी नहीं होता.'

कोचिंग पर भी अश्विन ने दिया तर्क

अश्विन ने कोचिंग व्यवस्था या पिछले चयन पैटर्न के बीच तुलना को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, 'यह इस बारे में नहीं है कि उसने राहुल भाई के अंडर कितना खेला और अब वह कितना खेल रहा है. यह इस बारे में है कि इस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा. मैं खुद इस स्थिति में रहा हूं और इसलिए मुझे पता है कि यह काफी अनुचित है. इसीलिए मैं हमेशा अर्शदीप के लिए लड़ता हूं.'

कैसा है अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड?

अर्शदीप सिंह के वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने टीम इंडिया के लिए अभी तक 14 मुकाबले खेले हैं जिसमें 13 पारियों में 22 विकेट हासिल किए. अब देखना दिलचस्प होगा कि अर्शदीप सिंह को आखिरी वनडे में मौका मिलता है या फिर सिराज, कृष्णा और राणा के कॉम्बिनेशन के साथ ही गिल एंड कंपनी मैदान में उतरेगी. 

