'अगर वो नहीं चाहेंगे तो...' रोहित-कोहली को चाहकर भी बाहर नहीं कर पाएंगे सेलेक्टर्स, अश्विन ने बताई वजह

वनडे वर्ल्ड कप 2027 में अभी लगभग 14-15 महीनों का समय है. लेकिन रोहित शर्मा के संन्यास के चर्चे चरम पर पहुंच चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉर्ड्स में उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच खेला. लेकिन अब इस मुद्दे पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अश्विन ने खुलकर बात की है. अश्विन ने डंके की चोट पर कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को सेलेक्टर्स चाहकर भी हाथ नहीं लगा सकते हैं. इसके पीछे उन्होंने दो वजह साफ की.
रोहित शर्मा ने भी संन्यास के शोर पर चुप्पी तोड़ी और बताया कि उनका फोकस फिलहाल किस चीज पर है. हिटमैन ने बीसीसीआई को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 'बाहर कुछ चीजों को लेकर शोर है. मेरा पूरा फोकस भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व करने पर है और बल्ले से योगदान देने पर है. ये मेरा काम है और शोर करना उनका काम है. शोर नहीं होगा तो मजा भी नहीं आएगा. मैंने जब से डेब्यू किया है तब से शोर है.'
अश्विन ने अपने हिंदी YouTube चैनल 'अश की बात' पर कहा, "अगर वे खेलना चाहते हैं तो कोई विराट और रोहित को हाथ नहीं लगा सकता. ऐसा उनके रिकॉर्ड्स की वजह से है। रोहित ने लगभग 12,000 रन बनाए हैं. कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता. दूसरी बात यह है कि उन्हें इसलिए भी नहीं हटाया जा सकता क्योंकि वे बल्लेबाज हैं. उनके पीछे एक सेना, एक बटालियन है. लोग उन्हें देखने आते हैं. अगर आप उन्हें टीम से बाहर करते हैं, तो हंगामा मच जाएगा."\
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अश्विन ने समझाया, "लेकिन अगर शमी, सिराज या भुवनेश्वर को नहीं चुना जाता है, तो 10 लोग सवाल उठाएंगे। 100 लोग, 1000 लोग, शायद 10,000 लोग सवाल उठाएंगे. लेकिन वे हंगामा नहीं करेंगे. अगर कभी ऐसा दिन आता है जब लोग गेंदबाज़ों के लिए भी हंगामा करेंगे, तो उन्हें भी टीम से बाहर करना मुश्किल होगा."