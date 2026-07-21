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'अगर वो नहीं चाहेंगे तो...' रोहित-कोहली को चाहकर भी बाहर नहीं कर पाएंगे सेलेक्टर्स, अश्विन ने बताई वजह

वनडे वर्ल्ड कप 2027 में अभी लगभग 14-15 महीनों का समय है. लेकिन रोहित शर्मा के संन्यास के चर्चे चरम पर पहुंच चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉर्ड्स में उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच खेला. लेकिन अब इस मुद्दे पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अश्विन ने खुलकर बात की है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 21, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:37 AM IST
'अगर वो नहीं चाहेंगे तो...' रोहित-कोहली को चाहकर भी बाहर नहीं कर पाएंगे सेलेक्टर्स, अश्विन ने बताई वजह
Image Credit: Rohit and Virat

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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