'अगर वो नहीं चाहेंगे तो...' रोहित-कोहली को चाहकर भी बाहर नहीं कर पाएंगे सेलेक्टर्स, अश्विन ने बताई वजह

अश्विन ने अपने हिंदी YouTube चैनल 'अश की बात' पर कहा, "अगर वे खेलना चाहते हैं तो कोई विराट और रोहित को हाथ नहीं लगा सकता. ऐसा उनके रिकॉर्ड्स की वजह से है। रोहित ने लगभग 12,000 रन बनाए हैं. कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता. दूसरी बात यह है कि उन्हें इसलिए भी नहीं हटाया जा सकता क्योंकि वे बल्लेबाज हैं. उनके पीछे एक सेना, एक बटालियन है. लोग उन्हें देखने आते हैं. अगर आप उन्हें टीम से बाहर करते हैं, तो हंगामा मच जाएगा."\